OneMorePack Forum 2022 a Città della Scienza

OneMorePack, l’evento di packaging design promosso da Grafica Metelliana, torna in presenza il prossimo 9 giugno. Il FORUM, indirizzato a designer, marketer, agenzie di comunicazione, studenti, aziende e più in generale appassionati, è il principale momento di confronto e condivisione del Sud Italia sul packaging design.



3 speaker d'eccellenza

1 area espositiva con partner di rilievo

8 team di professionisti premiati

3 studenti premiati

1 mostra dei partecipanti al PREMIO



PROGRAMMA

ore 15.00: Accrediti e ingresso all'area espositiva con i partner e alla mostra dei progetti in shortlist



ore 16.00: Prende il via il FORUM 2022. Dopo i saluti di rito, si alterneranno sul palco della Sala Newton:

- Alex Giordano, docente di Marketing e Trasformazione Digitale presso l’Università Federico II di Napoli, esperto di Social Innovation;

- Fabio Babiloni, docente di Neuroeconomia e Neuromarketing presso l'Università La Sapienza di Roma, direttore scientifico di Brain Signs;

- Matteo Leonti, general manager dell'agenzia creativa Smith Lumen



ore 18.00: Proclamazione vincitori studenti e professionisti partecipanti al PREMIO 2022