"On the road again: di nuovo insieme": la mostra all'Atelier Controsegno

Sabato 22 aprile, alle ore 18.30, si inaugura ON THE ROAD AGAIN: di nuovo insieme, a cura di Christine Kertz e Natalia Giacchetta, mostra di 44 artisti dall’Austria e l’Argentina più due ospiti, Enzo Marino dall’Italia e Stefan Balong dalla Romania, presso Atelier Controsegno, Via Napoli 201, Pozzuoli, Napoli (località La Pietra, lungomare Bagnoli, vicino alla Cumana Dazio).

Per l’occasione il pianista Pierluigi Palazzi propone dei brani di W. A. Mozart e A. Piazzolla.



Dopo il grandissimo successo di consensi e di pubblico della collettiva Puteolis: non solo terra e storia, Atelier Controsegno propone nuovamente una rassegna di grafica, ma questa volta dal respiro internazionale, con due magnifiche nazioni a confronto: l’Austria e l’Argentina, terre entrambe colme di tradizione e cultura.

Nasce così ON THE ROAD AGAIN: di nuovo insieme, poiché questo è lo spirito con cui le curatrici, l’austriaca Christine Kertz e l’argentina Natalia Giacchetta, hanno progettato questa mostra, con l’intento di riunire ben 44 artisti, più di due ospiti, Enzo Marino dall’Italia e Stefan Balong dalla Romania, che espongono tre opere ciascuno, di formato carta verticale 35 x 30 cm, per un totale di 138 lavori, realizzati con modi e soggetti disparati, rendendo così l’esibizione ricca e variegata. Si passa così dalle grafiche d’arte (acqueforti, acquetinte, xilografia, linoleografia, gaufrage, litografia) ai disegni ad acquerello o alle tecniche miste. I contatti di Christine con il prestigioso Centro de Edicion di Buenos Aires risalgono al 2005, ma gli episodi pandemici, che hanno travolto tutti gli stati, hanno impedito che ogni manifestazione culturale e di aggregazione si potesse svolgere. E se già prima si sentiva il desiderio di arte e conoscenza, ora più che mai questo si trasforma nell’esigenza di condividere non solo le diverse professionalità ma, soprattutto, gli un connubio di forme, colori ed emozioni.

Completa la serata, l’evento Tra Austria e Argentina del pianista Pierluigi Palazzi, che, come omaggio a queste due splendide terre, propone dei brani di Wolfgang Amadeus Mozart e Astor Piazzolla. Artista poliedrico (musicista, prestigiatore e pittore) di origine veneziana, classe 1979, si laurea in Filosofia all'Università “Ca’ Foscari” di Venezia e, dopo gli studi al Conservatorio “Benedetto Marcello”, approfondisce diversi generi musicali, dal jazz, al pop, al blues e alla composizione di brani propri. Esegue celebri pezzi del repertorio argentino popolare e di sonate dalla letteratura classica mozartiana per pianoforte.



ARTISTI



Peter ANGERER, Sandra ASTUENA, Michaela BALDIA, Stefan BALOG, Laura BENCHETRIT, Laura BERESTAN, Renate BRANDSTÄTTER, Estela CANEN, Florencia DAL LAGO, Alicia DAWIDSON, Felix DIECKMANN, Elsa DOMMARCO, Kerstin EBERHARD, Sieglinde FERCHNER, Paula FORTEZA, Maria Jose FRANCHINO, Monika FRISCHENSCHLAGER, Susanne FRUHWIRTH-NIEVOLL, Cristina GONZALEZ, Renate HAUSBRANDT, Guillermo HENNEKENS, Anneke HODEL-ONSTEIN, Rikki KAINZ-GÖTZ, Christine KERTZ, Heide LAMPERTER, Silvia LIBKIND, Sofia LLAMBIAS, Edda MALLY, Enzo MARINO, Lidia MOLINSKI, Susana PETIT, Traude PIRKER, Silvia PLUMARI, Michael RAIMANN, Florencia RAMONDETTA, Stella REDRUELLO, Aurora RODRIGUEZ, Gache ROLDAN, Ana ROSSI, Malisa SALES, Linda Maria SCHWARZ, Noemi SPADARO, Inge STORNIG, Paula VARISCO, Valentina VERNET, Susanne WECHTITSCH.



L’esposizione dura fino al 6 maggio 2023, ore 10.00 – 13.00 e 16.00-20.00, tutti i giorni eccetto il mercoledì. INGRESSO LIBERO.



Info: Atelier Controsegno, Via Napoli 201, Pozzuoli, Napoli.

+39 3332191113 - controsegno@libero.it - www.controsegno.com - FB e Instagram: Atelier Controsegno