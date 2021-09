Le “OMBREDILUCE” di Mary Pappalardo a Somma Vesuviana

Somma Vesuviana, venerdi 3 settembre 2021 vivrà un nuovo momento magico.

L’artista Mary Pappalardo inaugurerà l’opera d’arte “OMBREDILUCE”.

Alle ore 19.30 presso il Centro Storico di somma Vesuviana verrà inaugurata l’opera d’arte “OMBREDILUCE” dell’artista Mary Pappalardo Somma Vesuviana. L’ evento, coordinato in prima linea dall’Assessore alla Cultura, Avv. Rosalinda Perna, ha visto la sinergia delle Associazioni del Centro storico (Botteghe al centro, Vascio-room gallery, Jesce Sole, il Torchio-spazio per le arti, Arci, Festa delle Lucerne, il Borgo Onlus), con il Comune di Somma Vesuviana e dell’ente Parco Nazionale del Vesuvio.

L’opera è originale e di grande effetto. L’artista Mary Pappalardo, già curatrice della Vascio-room gallery, questa volta ha voluto stupire, distinguendosi in un’opera d’arte tridimensionale, polimaterica e dalla fruizione multi sensoriale.

La parete di via Botteghe, nella città vesuviana, si accenderà a partire dal 3 settembre 2021 e a seguire, in modo permanente, tutti i giorni al tramonto con l’esaltazione dei tratti artistici durante le tenebre e durante la notte, tempo nel quale ognuno di noi colloquia con il suo io, con la sua coscienza e dove all’interno della nostra anima si crea un rumore assordante mentre fuori c’è silenzio.

L’opera rappresenta il cammino di una comunità in un ipotetico dialogo tra le figure presenti nell’opera e l’osservatore, che viene attratto da immagini rappresentative della vita della comunità vivente sul territorio.



Ulteriore apporto tecnologico è che l'intera opera sarà fruibile su smartphone con la tecnologia Phlay ideata e brevettata da Mario Amura, Direttore della fotografia, vincitore del premio Donatello: gli utenti potranno creare una propria versione unica di un contenuto video navigando tra i meravigliosi scatti fotografici di Antonio Angri e con originali colonne sonore create da Vito Ranucci.L’Amministrazione Comunale, diretta dal Sindaco Di Sarno, con il dell’Assessore alla Cultura, Avv. Rosalida Perna, ha dato impulso per un ennesimo cambiamento in positivo del territorio e anche una vecchia parete rappresenta la metamorfosi di un territorio dalle profondi radice storiche e tradizioni proiettate al futuro. L’evento, completamente gratuito, sarà visibile esclusivamente a piedi, ma con fruizione dei parcheggi e delle vie adiacenti. Maggiori informazioni sono presenti sul sito www.comune.sommavesuviana.na.it

