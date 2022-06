Tutti Pazzi per Paul, a Villa di Donato l'omaggio di Brunello Canessa & friends a Paul McCartney

Con oltre 2 miliardi ed ottocento milioni di dischi venduti, lo“scarafaggio” vivente più famoso del globo Sir Paul McCartney ha regalato all'umanità alcune delle canzoni più famose e cantate di tutta la storia della musica contemporanea, sia come membro e fondatore dei Beatles che nella sua non trascurabile carriera da solista.

In occasione del compimento degli 80 anni di età Brunello Canessa e Villa di Donato festeggiano il genetliaco del “ragazzo di Liverpool” con una grande festa musicale.

Sul palco, insieme a Brunello, Roberto Giangrande al basso ed Enrico Del Gaudio e tanti altri amici musicisti regaleranno ai fans momenti magici di grande musica ripercorrendo il percorso di questo eclettico musicista e cantautore i cui successi hanno costellato le vite di tanti individui, non solo di nazionalità britannica.

A Sir Paul McCartney si ispira “La cena del baronetto”, servita nei giardini “dò Barone”: fish&chips (pesce e patate), meatballs with senape sauce (polpette con salsa alla senape), red and yellow “pomodorini” salad (per chi è a dieta) e uno “sweet” a sorpresa.

con:

Brunello Canessa Trio

Brunello Canessa - voce e chitarra

Roberto Giangrande - basso

Enrico Del Gaudio - batteria

e con:

Susanna Canessa (Female Beatles)

Milena Setola - (Scary Band)

Emanuela Acampa - (Mamma Mia)

Bianca Martinelli - (Time For Rocking)

Luigi Lepre - (Napoli Blue Sound)

Giuseppe Satriano - (Fiori Rosa)

Nicola De Luca - (Beatles in Blues)

Marco Gesualdi (Beatles in Blues)

Stagione 2021-22 Live in Villa di Donato

La prenotazione ad ogni spettacolo è obbligatoria.

Le prenotazioni devono essere inviate esclusivamente a: prenotazioni@villadidonato.it

Nell’oggetto della mail va inserita sempre la parola “prenotazione/i”. Nel rispetto della normativa anti-Covid, sono da indicare i nominativi delle persone per cui è effettuata la prenotazione e un recapito telefonico.

Il costo del biglietto unico è di 25 euro (cena inclusa), se acquistato in sede al momento dell’ingresso. Chi acquista il biglietto online al momento della prenotazione attraverso il sito www.villadidonato.it (pagamento attraverso paypal, carta di credito, bancomat, carta di debito se abilitate al pagamento on-line), può beneficiare di uno sconto, pagando solo 22,50 euro a biglietto.

Le prenotazioni saranno chiuse insindacabilmente alle ore 12 della data dell'evento.

È obbligatorio indossare la mascherina quando non seduti ai tavoli. Tavoli di massimo 4 persone, servizio esclusivamente ai tavoli e senza buffet.

Nella Piazza antistante la Villa è disponibile un garage custodito a pagamento.