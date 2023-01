"Oltre l'utero, apri le finestre": opere e performance di Pasqualina Caiazzo

Oltre l'utero, apri le finestre: Opere in mostra di Pasqualina Caiazzo, a cura di Antonio Conte alla Piccola Galleria Resistente, studio d’arte di Antonio Conte

in Vico Santa Maria a Lanzati, 23.



Opening sabato 4 febbraio alle 18

free entry

info e prenotazioni 3490550376



Performance di Pasqualina Caiazzo, Alessandra Rimonti ballerina e coreografa, Federica Pistone voce



"Gli esseri umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno alla luce, la vita li costringe ancora molte altre volte a partorirsi da se. " Gabriel García Marquez



Cosa è successo in questi tre anni nella vita di ognuno di noi?

come abbiamo elaborato questa pandemia, la chiusura forzata e le restrizioni alle proprie libertà personali?

Ce lo racconta attraverso i suoi lavori Pasqualina Caiazzo.

Opere semplici realizzate con materiali poveri, reperibili in casa quando tutto era serrato.

La bellezza salverà il mondo così come l’arte.

Così è stato per Pasqualina che davanti a uno specchio, guardando il suo corpo che cambiava ogni giorni di più per la nascita di suo figlio Vittorio che sarebbe venuta a breve, ha trovato nel suo gesto pittorico la salvezza.

Opere che parlano di spazi preservati dal buio dove creare finestre e anfratti per potersi liberare, per cercare la salvezza e sempre la bellezza.



Antonio Conte