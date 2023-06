Dal 25 giugno al 9 luglio, Il Nuovo Teatro Sanità presenta Oltre il Giardino - Rassegna di teatro e poetiche nei giardini della Reggia di Portici, un nuovo progetto di Mario Gelardi, realizzato in collaborazione con l’associazione BLab, organizzato da Idee fuori scena, in sinergia con il MUSA - Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria, con il patrocinio del Comune di Portici.

Negli eleganti giardini monumentali della Reggia di Portici troveranno casa tre pièce teatrali, pensate per essere ambientate tra alberi e cespugli, che si trasformeranno all’occorrenza in quinte naturali e magici fondali. Si inizia il 25 giugno alle 1ore 8.30 nel Giardino Segreto della Reggia con I duellanti, dal racconto di Joseph Conrad, scritto da Francesco Niccolini, per la regia di Mario Gelardi, con Carlo Di Maro e Antonio Turco; si prosegue il 2 luglio, ancora alle 18.30, nell’Orto Botanico del Palazzo monumentale, con Baci Rubati - Parole e amori di grandi artisti con Vito Amato, Gaetano Migliaccio, Eleonora Fardella e le musiche eseguite dal vivo da Carlo Vannini, diretti da Gelardi; il 9 luglio ore 18.30 si conclude con lo spettacolo dedicato ai bambini Gedeone cuor di fifone, scritto da Roberta Sandias, per la regia di Maurizio Azzurro, con Antonio Turco e Antonio Elia (consigliato dai 3 anni in su).

Il costo del biglietto è di 14 euro; lo spettacolo per bambini ha un costo di 8 euro. Per info e prenotazioni: 347 096 3808 oppure scrivendo a oltreilgiardinobotteghino@gmail.com

Il primo appuntamento, I duellanti, ci trasporterà nella Francia di inizio Ottocento, dove il giovane Armand D’Hubert, ufficiale dell'esercito napoleonico, viene incaricato di arrestare un altro ufficiale, l’arrogante Gabriel Feraud. Questi, però, costringerà D’Hubert a battersi a duello con lui; lo scontro verrà sospeso senza alcun vincitore, ma la loro rivalità non si placherà, e nel corso degli anni i due uomini torneranno ad incrociare spesso le spade. Un lavoro che costringe a interrogarsi sul valore dello scontro e della guerra nelle nostre vite.

Dalla guerra si passa invece all’amore con Baci rubati. La passione tra Frida Kahlo e Diego Rivera; l'amore violento tra Dino Campana e Sibilla Aleramo; le poetiche dichiarazioni che Fernando Pessoa dedicò a Ophèlia Queiroz; le lettere che Jack London rivolse all’amata Anna Stunsky; e ancora saranno protagoniste della serata le parole di Oscar Wilde, Vincent Van Gogh, Albert Camus, che vanno oltre i personaggi che la storia ci ha consegnato. Debolezze e umanità prendono forma in straordinarie missive, svelando storie che forse dovevano rimanere segrete, come quei baci rubati tenuti nascosti agli occhi degli estranei.

I bambini che vogliono vivere un pomeriggio in Villa, incontreranno nel Giardino segreto due fratelli, Gedeone e Pancrazio, protagonisti dello spettacolo Gedeone cuor di fifone. I due personaggi sbarcano il lunario girando di fiera in fiera con il loro carretto da rigattiere, ma il loro vivere quotidiano è limitato dalle paure di Gedeone, un vero fifone che arriva a temere perfino la propria ombra, e trova conforto solo nel suo orsacchiotto Amilcare. Pancrazio, esasperato dall’atteggiamento del fratello, escogita un piano per aiutarlo a superare i propri timori.

INFORMAZIONI:

Costo biglietto unico: 14 €; spettacolo per bambini: 8 €

Parcheggio gratuito all'interno della Reggia

Info e prenotazioni: oltreilgiardinobotteghino@gmail.com

È consigliato anticiparsi rispetto all'orario di ingresso - fissato alle ore 18:30 - per procedere agevolmente all'acquisto dei biglietti. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a nuova data. La rassegna è realizzata in sinergia con il MUSA - Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria e gode del patrocinio del Comune di Portici.