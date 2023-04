"Oltre", kermesse di gusto e solidarietà in favore del Santobono Pausilipon

La macchina organizzativa è già in moto: più di 60 tra chef, maestri pizzaioli e pasticcieri insieme ad Ercolano per una serata benefica a favore dell’Ospedale Santobono Pausilipon tra panorami mozzafiato e valorizzazione della cultura gastronomica. Il ricavato servirà ad acquistare attrezzature per progetti di ricerca su leucemie e tumori solidi pediatrici.

L’appuntamento con “Oltre” promosso dall’Associazione Oncologica Pediatrica e Neuroblastoma OPEN Odv è per lunedì 17 aprile alle 19.30 ad Ercolano, negli spazi di Villa Tony - Complesso Zeno (in foto), un ex convento che si affaccia sul Golfo di Napoli (via Trentola II) per l’evento fortemente voluto dal maestro pizzaiolo Giuseppe Pignalosa.

L’EVENTO

“Oltre”, alla sua prima edizione, nasce dall’idea di portare l’evento “Buonissimi” appunto “oltre” i confini salernitani dove è ormai un appuntamento fisso nel panorama di kermesse enogastronomiche a sfondo sociale, che in ogni edizione conta l’adesione di chef, maestri pizzaioli, pasticcieri e migliaia di partecipanti accomunati dal desiderio di fare del bene a favore dell’associazione Oncologica Pediatrica e Neuroblastoma OPEN Odv e trascorrere una piacevole serata all’insegna del gusto.

LA RACCOLTA FONDI

Obiettivo dell’evento di Ercolano è contribuire all’acquisto di tecnologie medicali di ultima generazione (per un importo complessivo di 12mila euro) da donare all’AORN Santobono Pausilipon di Napoli, finalizzate allo sviluppo di progetti di ricerca scientifica sulle leucemie infantili e i tumori solidi pediatrici.

Nello specifico occorrono un frigorifero LABOR 400 per la conservazione di reagenti finalizzati ai progetti di ricerca sulle leucemie infantili e i tumori solidi pediatrici e un Microscopio Trinoculare – Moticcorredato di un obiettivo CCIS Plun FLUOR PL UC FL 100X/1.30 insieme ad una telecamera digitale con montatura CMoticam Pro S5 Lite.

Info: www.openonlus.org.

Collegandosi sul sito dell’associazione www.openonlus.org, ci sono esplicate le modalità per partecipare alla serata del 17 aprile e i PUNTI SOLIDALI:

Pizzeria Le Parùle

Via Sacerdote Cozzolino Benedetto, 71, 80056 Ercolano (NA)

Pasticceria ZENO

Via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 115, 80056 Ercolano (NA)

Villa Tony

Via Trentola II, 119b, 80056 Ercolano (NA)