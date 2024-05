Olga De Maio e Luca Lupoli su TV 2000 per uno speciale sulla Festa della Mamma

Il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, artisti lirici internazionali e partenopei, saranno ospiti su Tv2000 nel programma L’ora solare, condotto dalla eccellente Paola Saluzzi,in una nuova speciale puntata il giorno 8 maggio 2024 alle 12.20 dedicata alla Festa della Mamma.



I due bravi artisti proporranno al folto pubblico nazionale ed internazionale,in studio live, brani del repertorio lirico e sacro dedicati al tema particolare della trasmissione,accompagnati al pianoforte dal M° Luca Ruggero Jacovella.



Testimonianze ed interviste sul tema della maternità a cura della giornalista Paola Saluzzi che conduce la trasmissione in maniera impeccabile con straordinaria abilità, esperienza ed una spiccata sensibilità verso tutti gli argomenti e tematiche sociali,umane, culturali .



I due artisti sono stati già ospiti in una precedente puntata del programma, riscuotendo un notevole successo di audience,in cui hanno raccontato e narrato ,anche attraverso il loro belcanto, la loro vita di coppia ed artistica,costellata da tanti successi internazionali, caratterizzata anche dall' impegno sociale e benefico con l' Associazione Culturale Noi per Napoli che guidano e rappresentano.



Vi aspettano dunque numerosi l'8 maggio prossimo alle 12.20 nel programma L'Ora solare in onda su TV 2000, che trasmette sul canale 28 del digitale terrestre e sul canale 157 di Sky, per condividere nuove emozioni attraverso le loro incantevoli voci ed interpretazioni.