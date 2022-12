'O Presepio: dalle origini ad Eduardo nell'allestimento dell'IISS Leonardo Da Vinci

Prezzo non disponibile

Anche quest’anno l’IISS Leonardo da Vinci di Napoli crea un evento per Natale.

Come è costume della scuola ogni evento è il momento per stare in comunione con il quartiere in modo più o meno diretto. E’ il caso questo di “’O Presepio” che si terrà nei giorni 16/17/18 dicembre p.v. dalle 17.00 alle 21.00 e che vuole ricreare un’unione tra passato e presente.

L’evento potrebbe lasciare intendere che è un normale presepe vivente, in accordo con il periodo, ma in realtà solca un tracciato già segnato alla riscoperta della nostra storia. Difatti il percorso di visita vedrà due momenti distinti: un ingresso con il racconto del presepe a Napoli dalle origini con Federico II di Svevia fino all’attuale tradizione casalinga di eduardiana memoria, per poi calarsi nella magica atmosfera ‘700esca dei vicoli napoletani.

In particolare intorno a due fontane storiche del centro antico, Spinacorona e Capone, viene ricreata l’atmosfera che deve aver colpito Carlo III di Borbone quando ha voluto fortemente il presepe napoletano. E quindi ritroviamo un’antica Farmacia, in ricordo di quella magnifica degli Incurabili, o il ciabattino, mestiere quasi scomparso, o la taverna che contraddistingue una grande tradizione culinaria, ma anche un vecchio tintore o il chiavettiere ormai solo un ricordo del passato. Infine questo è stato un momento di comunità di vicinato, in quanto hanno contribuito all’allestimento diversi commercianti del quartiere.

La conclusione del percorso è un tipico basso napoletano con una famiglia composta da mamma, papà e figlioletto in fasce, che può essere una grotta sui generis e sta a significare che in tutte le epoche c’è chi ha difficoltà e dovrebbe essere l’obiettivo da raggiungere per il percorso di tutti noi.