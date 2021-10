'O ciardino d' 'e pparole: recital/spettacolo sulla poesia napoletana del '900

Venerdì 8 e Sabato 9 alle 21 e Domenica 10 alle ore 19 farà tappa al Teatro Cortese, il piccolo ma delizioso Teatro dei Colli Aminei in Napoli ‘O CIARDINO D’ ‘E PPAROLE, il recital spettacolo di Gianni Caputo sulla poesia napoletana d’autore del 1900.

Eduardo De Filippo, Raffaele Viviani, Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo, Libero Bovio, Rocco Galdieri, questi sono gli autori al centro di questo progetto, che si propone di accompagnare il pubblico in un percorso affascinante, alla ricerca ed alla riscoperta della bellezza intramontabile dei loro versi.

“Nessun leggio sul palco” tiene a precisare Caputo, perché la poesia di questi autori è materiale incandescente e vivido ed una lettura statica non le renderebbe giustizia, non potrebbe mai restituirle quella vitalità esuberante che esige occhi, mani e corpo liberi per poter esprimersi al meglio.

“Portare la poesia in teatro sembrerebbe una operazione ardita, ma è una scommessa che è possibile vincere grazie alla straordinaria potenza espressiva ed evocativa dei versi di questi autori, per i quali il verso diventa naturalmente “teatrale”.

L’obiettivo di questo spettacolo è dunque quello di far conoscere, anche alle nuove generazioni di napoletani e non - la bellezza immortale dei capolavori di questi autori.

CI saranno a rendere ancora più suggestiva la proposta i meravigliosi arrangiamenti eseguiti da Gianluca Marino a cui è stata affidata la parte musicale dello spettacolo.

Ticket : € 10,00

info e prenotazioni :

Tel.: +39 3922228300

Back Office : Tiziana

segreteria@teatrocortese.it

Prenota la tua poltrona on line:

https://bit.ly/O_Ciardino_de_Pparole_TeatroCortese

