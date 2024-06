Prezzo non disponibile

Nel weekend arriva a Napoli il pop-up di Nutella® , prodotto e marchio nato in Italia nel 1964 e quest'anno festeggia, quindi, i 60 anni.

L'appuntamento in città, per scoprire la novità di questa estate, è sabato 15 e domenica 16 giugno dalle ore 11.00 alle ore 20.00 in Piazza Municipio.