Nuovo Cinema Flegreo: terza edizione tra proiezioni, concerti, dibattiti e performance

Torna per la terza edizione il Nuovo Cinema Flegreo dal 3 al 31 luglio ogni mercoledì e ogni domenica del mese nelle cornici più suggestive dell’area flegrea, Villa Matarese (Corso Filomarino, Monte di Procida), il Serbatoio Creativo (Via Bellavista, 110, Monte di Procida), e il Parco Cerillo - Oasi di Ambiente & Cultura (via Cerillo, 56, Bacoli) con proiezioni ed ospiti speciali come Mimmo Borriello e Andrea Tartaglia. In collaborazione con Meleagris Film, Uncoso, Phlegrean Film Festival e Frazil Production.

Otto gli appuntamenti per mostrare al pubblico come le sette arti vengano raccontate attraverso gli occhi del cinema. Oltre alle proiezioni sotto le stelle, concerti, dibattiti e performance, perché la sala cinematografica possa diventare un punto di incontro di arti ed artisti, un palcoscenico e un salotto di socialità e condivisione.

La rassegna è patrocinata dal comune di Monte di Procida e dal comune di Bacoli.

Il programma

Domenica 03/07

SERATA D’APERTURA A VILLA MATARESE

CINEMA MUSICA ED ECOLOGIA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Live di Andrea Tartaglia

21.00 | PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PARTNER DELLA RASSEGNA

21.30 | PROIEZIONE | “Downsizing - Vivere alla grande” di Alexander Payne (2017)

SEGUE DIBATTITO | Ecologia, arte e comunicazione

Domenica 10/07

AL SERBATOIO CREATIVO

TEATRO E CINEMA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Live di Ivo Mancino

21.00 | INCONTRO CON ARCHÈ | Rapporto tra il teatro e il cinema, modera Antonio Basile

21.30 | PROIEZIONE | “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante (2020)

Mercoledì 13/07

AL PARCO CERILLO

IL CINEMA E LA TERRA

PRIMA VISIONE DEL DOCUMENTARIO AGRITETTURA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Tour tra gli orti sociali del Parco Cerillo con Mimmo Iavarone

21.30 | INCONTRO SUL PROGETTO ORTI SOCIALI | Esperti in coltivazione sinergica parlano del ruolo degli spazi verdi

21.30 | PROIEZIONE | Prima visione del documentario “Agritettura” di Raffaele Iardino

Domenica 17/07

Al SERBATOIO CREATIVO

CINEMA E LETTERATURA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.00 | APERITIVO | Lettura delle poesie della rivista “Mosse di Seppia” con accompagnamento musicale

20.30 | PRESENTAZIONE LIBRO | “Il piccolo principe” tradotto in puteolano da Luigi Di Razza

21.00 | CONFERENZA | “Scrittura cinematografica e teatrale” con Antonio Basile e Michele Stefanile

21.30 | PROIEZIONE | “Lontano da qui” di Sara Colangelo (2018)

Mercoledì 20/07

AL PARCO CERILLO

IL CINEMA BREVE

18.00 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Live di Rusty Trombone

21.00 | PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGI | In collaborazione con Phlegrean Film Festival

21.30 | PROIEZIONE CORTOMETRAGGI

Domenica 24/07

Al SERBATOIO CREATIVO

CINEMA E FOTOGRAFIA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.00 | APERITOVO | Dj set video/musicale Club Tasso

21.00 | PRESENTAZIONE |Installazione fotografica a cura di Gennaro Cimmino

21.30 | PROIEZIONE | “The Lighthouse” di Robert Eggers (2019)

Mercoledì 27/07

Al PARCO CERILLO

ARTI CIRCENSI

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Performance di giocoleria

21.00 | INTERVENTO DEI REGISTI E PRODUTTORI DELLA PHLEGREAN FILM FESTIVAL

21.30 | PROIEZIONE | “La carovana bianca” di Artemide Alfieri e Angelo Cretella (2021)

Domenica 31/07

A VILLA MATARESE

CINEMA COME SETTIMA ARTE

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Concerto di lirica buffa di Luca De Lorenzo

21.30 | PROIEZIONE | “The square” di Ruben Östlund (2017)

FESTA DI FINE FESTIVAL