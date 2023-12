A Napoli la presentazione in anteprima di "Nuova Stoccolma", il primo romanzo che sfrutta la Realtà Aumentata

Un viaggio avvincente tra fisica e metafisica, reso più fruibile grazie ad una sperimentazione della Realtà Aumentata e ad una playlist di brani che accompagnerà il lettore in un romanzo psicodrammatico, dal sapore agrodolce, ricco di colpi di scena.

Charles Papa presenta il suo secondo lavoro letterario “Nuova Stoccolma”, che spiana la strada ad una trilogia del tempo e spalanca definitivamente le porte ad un nuovo modo di intendere l’approccio alla lettura. Lo farà in anteprima a Napoli, per far conoscere il suo ultimo romanzo e la sfida 3.0 lanciata da una casa editrice giovane, che stravolgerà il modo tradizionale di intendere la lettura di un libro.

L’intuizione a questo approccio innovativo è della BigBox Edizioni, pioniera della lettura multisensoriale con il primo romanzo al mondo che sfrutta un filtro realizzato da un programmatore di Meta per incuriosire i lettori che, attraverso un telefonino, possono scoprire la trama del testo grazie alla voce diretta del suo autore.

LA PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA A NAPOLI

Sabato 16 dicembre, alle ore 11:00, nella splendida cornice della “Domus Ars - Il Canto di Virgilio” di Napoli (via Santa Chiara, 10), è in programma la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore, dj e giornalista con origini londinesi, che con BigBox Edizioni torna in libreria a distanza di tre anni da “Sette giorni”, il suo primo romanzo sempre sul tema del tempo. A dialogare con l’autore ci saranno la giornalista Maria Pia Nocerino e l’editor Fatima Fraraccio.

MUSICA E REALTA’ AUMENTATA: UN NUOVO MODO DI LEGGERE I LIBRI

Grazie all’intuizione della casa editrice molisana, stavolta il testo diventa aperto a nuovi stimoli sensoriali, con l’utilizzo dello smartphone per accedere ad una introduzione realizzata con la Realtà Aumentata, e di una lista di brani musicali scelti da Papa che, mescolati, consentono un approccio audiovisivo inedito al libro. Nuova Stoccolma è un romanzo psicodrammatico, che ripropone ancora una volta la tematica del tempo: in questo ultimo lavoro il dj acquisisce una maggiore maturità sull’argomento e pone quesiti che interrogheranno il lettore per tutta la durata del romanzo, attraverso le vicende che sconquasseranno la vita del protagonista del libro, Carlo Senigallia. Un viaggio fisico e metafisico, come detto, che viene incuriosito da una introduzione affidata alla Realtà Aumentata ed accompagnato da una playlist gratuita di brani musicali su Spotify che spaziano dal rock alla trip hop, passando per la deep house.

Stavolta, infatti, il prologo del testo viene affidato ad un filtro Instagram creato da Piotar Boa, al secolo Fabio Forgione, sviluppatore di filtri social per la Realtà Aumentata per conto di Meta (piattaforma che raggruppa i social Facebook e Instagram). Inquadrando la prima di copertina del libro, il lettore viene proiettato nel romanzo grazie ad una spiegazione fornita direttamente dall’autore. “Si tratta di un modo sperimentale per avvicinare sempre più potenziali lettori ai libri, soprattutto i più giovani, attraverso i propri device - spiega Mario Scatolone, editore della BigBox - Un modo nuovo ed accattivante non soltanto in termini di marketing, ma anche di proporre un prodotto culturale, più fruibile e diretto, che se sviluppato potrebbe aprire ad una frontiera inedita dell’interpretazione e dell’accesso al testo”.

LA TRILOGIA SUL TEMPO

“Nuova Stoccolma” è stato pubblicato nell’ottobre del 2023, a tre anni di distanza dalla pubblicazione di “Sette giorni”: Papa continua il suo viaggio nelle realtà distopiche, e stavolta lo fa con un romanzo psicodrammatico che sarà il preludio ad un terzo lavoro che concluderà una trilogia sul tempo.

“NUOVA STOCCOLMA”, LA TRAMA

Il mondo parallelo di Carlo Senigallia, protagonista del romanzo, cambia dopo la morte della bellissima moglie Sophie, e lo vede proiettato in un futuro tenebroso e privo di neuroni specchio che intreccia realtà fisica e metafisica. Dalla base civilizzatrice di Teseopoli sfiderà ogni legge scientifica creando, insieme alla fedelissima ex infermiera Manuela, la nuova razza antropica dei CLUBBER33 e la città a essa destinata. In un viaggio nel dramma umano e globale, Nuova Stoccolma di Charles Papa tocca gli abissi dell’identità, attraverso le feritoie dell’anima e dell’amore, ammettendo il facile accesso alla malvagità di un uomo comune, con continui colpi di scena che tengono col fiato sospeso i lettori.