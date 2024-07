Qualità e convenienza a portata di tutti: taglio del nastro per il nuovo supermercato a Napoli

Prezzo non disponibile

A Napoli arriva un nuovo supermercato dove qualità e professionalità sono gli ingredienti fondamentali per garantire un’offerta ricca e conveniente, il luogo perfetto in cui trovare freschezza, territorialità, attenzione al cliente e un’esperienza di spesa semplice e senza stress.

Giovedì 18 luglio, il Master Franchising Alleanza 3.0 campano, e nello specifico la Baiano Group srl, socio fondatore de Le Due Sicilie srl, inaugura a Napoli, Cavalleggeri in via 1° traversa Divisione Siena 21/23, un punto di vendita a marchio Coop Master Alleanza 3.0

Il nuovo punto di vendita Coop sorge nella vecchia sede della storica insegna ora ex supermercato SuperGallo,e in particolare in un’area napoletana dove molto clienti conoscono bene la professionalità e l’esperienza della famiglia Baiano, che si pone l’obiettivo di destinare ai propri clienti la migliore esperienza d’acquisto possibile.

Il punto di vendita di Cavalleggeri presenta un assortimento di 8000 referenze, 1000 di queste sono prodotti a marchio Coop, indice del miglior rapporto qualità prezzo, sinonimo di convenienza, di valori etici e sociali che Coop tramanda di anno in anno. Non solo Core, le linee Coop sono presenti in tutti i reparti dalla drogheria alimentare al surgelato finanche ai freschissimi come Macelleria e Ortofrutta.

Non mancano referenze di produttori locali che rappresentano il forte legame che l’azienda sta costruendo con il territorio e la sua comunità.

L'area vendita

Con una vasta area vendita di 800 mq, il nuovo punto di vendita Coop è un supermercato che presenta, nei vari reparti, un ricco assortimento che ben si coniuga alle esigenze di una spesa quotidiana di qualità e di convenienza:

Ortofrutta: un reparto affascinante e colorato, nel quale è esploso appieno il territorio grazie a una selezione di frutta locale da agricoltura biologica, nickel free (da coltivazione idroponica). Il laboratorio lavora costantemente a prodotti pronti e cuoci, tagliate di frutta e macedonie.

Gastronomia e piatti pronti: in questo reparto, il meglio della tradizione casearia si abbina alla possibilità di acquistare primi e contorni veloci con un menu attento alla stagionalità e che cambia tutti i giorni.

Panetteria: fiore all’occhiello e marchio di fabbrica del gruppo Baiano, il reparto panetteria prevede la panificazione in loco garantendo a tutti i clienti pane caldo e sfornato in ogni momento della giornata oltre a una vasta selezione di panificati di vario genere.

Altri reparti: macelleria, enoteca, congelato sfuso.

Parcheggi

Pensato per una spesa pratica e veloce, il punto di vendita Coop gode della presenza di un ampio parcheggio ad uso pubblico con spazi accessibili a tutti, gode di 25 posti auto dedicati, nel parcheggio interrato. Non ci sono barriere architettoniche, quindi il punto di vendita è estremamente accessibile anche per i diversamente abili, ai quali è dedicato il posto auto preferenziale.

Iniziative e offerte

Anche in questo punto di vendita, Coop rinnova, inoltre, la volontà di star vicino ai suoi clienti ultrasessantacinquenni, dedicando loro uno sconto del 10% ogni mercoledì.

L’assistenza al vicinato sarà poi garantita da un servizio di consegna a domicilio mediante un servizio interno e tramite la nuova partnership con il player di quick commerce Glovo.

Sarà attivo il servizio di telefonia Mobile Coop Voce, l'operatore di telefonia mobile di Coop che garantisce lo Stesso prezzo per sempre, da sempre! Zero vincoli e zero costi extra.

I clienti potranno inoltre sottoscrivere la Coop Card, la carta fedeltà che dà accesso a sconti esclusivi.

Nei giorni 18-19-20 luglio con la sottoscrizione della Coop Card i clienti riceveranno una shopper Bag Coop in omaggio.

Con una spesa minima di 15€ tutti i clienti riceveranno un pacco di penne Coop e un barattolo di Pomodori Pelati Coop Origine.

Inoltre dal 18 al 28 luglio con una spesa di soli 5€ sui prodotti a marchio, ogni cliente riceverà un buono spesa del valore di 5€ (praticamente riprendi ciò che spendi) da riscuotere su una spesa minima di 25€ nei giorni 29 e 30 luglio.

Il master campano mette a disposizione di tutti i clienti il servizio Whatsapp che permette di ricevere in automatico il volantino il giorno prima della partenza, tramite uno strumento innovativo di lettura che rende il volantino promozionale interattivo con contenuti aggiuntivi come video ricette, curiosità e informazioni sui prodotti/servizi.

Informazioni utili

Telefono 081 18600097

Napoli, Cavalleggeri via 1° Traversa Divisione Siena 21/23

Orari di apertura: 07:30 - 21:00 lun - sab - 08:00 - 14:00 domenica

Inaugurazione 18 luglio ore 9.30

Volantino https://bit.ly/CoopNapoli