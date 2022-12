Nummere, la scostumatissima tombola napoletana di Gino Curcione al Tin

Gino Curcione presenta “Nummere” scostumatissima tombola napoletana giovedì 8 ore 18.00, domenica 11 ore 18.00 e sabato 17 dicembre ore 20.30 al Teatro Instabile Napoli. Lo spettacolo che Gino Curcione porta in scena dal 1991.

I sogni e gli accadimenti vengono tradotti in numeri che si giocano al lotto, una operazione inversa e complementare avviene con la tombola, dove ai numeri estratti si attribuiscono dei significati, le ‘strologature numeriche’; infatti chi estrae dal ‘panariello’, prima dice il significato del numero, ‘morto che parla’, poi il numero 48.

L’idea straordinaria è stata quella di teatralizzare il gioco della tombola e di farne uno spettacolo con l’ausilio degli spettatori. In “Nummere”, una procace popolana napoletana un po’ maliarda, intesse intorno ai numeri estratti un’inesauribile fantasmagoria d’invenzioni e trovate. Il suo è un vero happening linguistico che parte dalla neutra astrattezza dei numeri, per tradursi nel più palpitante vissuto dei vicoli (a Natale, soprattutto nei Quartieri Spagnoli): spettacolarizzazione di vita vera e ripetuta. Gli spettatori, vincitori di ambi, terni, etc., sono convocati sul palcoscenico e sottoposti ad una serie di provocazioni, sberleffi affettuosi, simpatia, travolti dall’esuberanza allegra e malinconica di quest’attore napoletano.

Orario spettacoli Teatro Instabile Napoli:

dal lunedì al sabato ore 20.30

domenica ore 18.30

Ingresso posto unico € 15.00

Per info: 338 30 15 465 info@teatroinstabilenapoli.it