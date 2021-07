Weekend all'Orto Botanico, in scena 'Novecento' di Baricco

All'Orto Botanico di Napoli, questo fine settimana, nuovo appuntamento con Brividi d'Estate, la rassegna di spettacoli promossa dal teatro Il Pozzo e Il Pendolo.

Dal 23 al 25 luglio Paolo Cresta porta in scena Novecento di Alessandro Baricco.

"Una fiaba struggente, amara, dolcissima. La storia di un pianista eccezionale, capace di suonare una musica meravigliosa, una musica che non esiste da nessuna altra parte che non sia l’oceano. Il suo nome è Novecento, il suo mondo una nave dalla quale non sa scendere. Perché oltre quella nave c’è la vita. Quella vera. E la musica, quella che “suona perché l’oceano è grande e fa paura” è invece l’unica vita che sa immaginare. È una musica che può suonare attraverso ottantotto tasti, una musica infinita attraverso uno strumento finito. L’unica musica che Novecento sa suonare. La sola vita che può vivere.

Una storia straordinaria da leggere piano, adagio, a lume di candela, da soli o in compagnia, con piacere, gustandola, innamorandosene, pagina per pagina, emozione per emozione, una lezione di vita piccola, preziosa, unica. Perderla sarebbe un peccato. Tenerla solo per sé un sacrilegio".

INFO:

Posti limitati - Prezzo del biglietto 16 euro

INFO E PREVENDITA: www.ilpozzoeilpendolo.it

CONTATTI: 081.5422088, 347.3607913

