Notti d’estate a Giugliano: a settembre sei serate di musica, arte e svago

Orario non disponibile

Quando Dal 04/09/2021 al 26/09/2021 Orario non disponibile

Giugliano in campania

Indirizzo non disponibile

L’amministrazione comunale di Giugliano, in collaborazione con la Pro loco litorale Domitio e la Pro loco Città di Giugliano, organizza la kermesse itinerante su tutto il territorio cittadino “Notti d’estate a Giugliano”. Sei serate di musica, arte e svago.

Si parte il 4 settembre con il Trio Calimma che alle 21 si esibirà presso l'Associazione Illimitarte. Il 9 settembre, sempre alle 21, in Villa Comunale appuntamento con le Selezioni di Miss Italia. L'11 settembre ci si sposta a Licola, in piazza Colombo, dove - direttamente da Made in Sud - arriva Pasquale Palma.

Sarà poi la Chiesa di Santa Sofia a ospitare, il 17 settembre, i tenori del San Carlo di Napoli per una 'Serata del Bel Canto'. il 25 settembre ancora musica con una JAM SESSION JAZZ presso l'associazione Accademia Domenico Cimarosa a Liternum-Lago Patria.

A chiudere la rassegna settembrina sarà Simone Schettino che si esibirà domenica 26 alle ore 21 in Villa Comunale.

L'ingresso agli eventi è sempre libero e gratuito, ma nel rispetto di tutte le normative anti-covid. Obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale.

In locandina il calendario completo: