Notte di San Lorenzo 2022: dove guardare le stelle cadenti a Napoli e dintorni

Agosto porta con sé una delle notti più attese e spettacolari dell'anno, quella di San Lorenzo, con le sue stelle cadenti. Sebbene il picco di visibilità del transito delle Perseidi si collochi intorno al 12 agosto, la tradizione vuole che sia il 10 agosto l'appuntamento con i “desideri” da esprimere con lo sguardo rivolto verso il cielo. La leggenda narra, infatti, che le scie siano “lacrime” di San Lorenzo, martirizzato sui carboni ardenti il 10 agosto del 258, a 33 anni.

Per osservare le stelle cadenti in condizioni ottimali è necessario scegliere un luogo buio e ovviamente sperare in condizioni di cielo sereno e limpido.

Tra i numerosi gli eventi che si rinnovano in nome delle stelle cadenti in città e in provincia, ecco qualche consiglio su come trascorrere questa magica notte (elenco in continuo aggiornamento):

- Il Belvedere del Museo e Real Bosco di Capodimonte è sicuramente tra i posti più suggestivi (e strategici) per osservare la magia della stelle cadenti. Il 10 agosto è certamente la serata ideale, dunque, per approfittare della decisione della Direzione di prolungare fino alle ore 22.00 l’orario di apertura di Porta Grande e Porta Piccola, per l’intero mese di agosto, rendendo quindi fruibili anche in serata i Giardini attorno alla Reggia e il Belvedere, con l’apertura anche della Tisaneria. Clicca qui per tutte le informazioni

- Vivere Napoli e Grande Napoli propongono, invece, una suggestiva passaggiata sul Vesuvio al calar del sole: una straordinaria visita guidata serale con aperitivo sotto le luminose stelle cadenti. Un appassionante itinerario alla scoperta de La Valle dell’Inferno, la caldera del complesso Somma-Vesuvio, uno dei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio perché consente di passeggiare osservando da vicino l’imponenza e la maestosità di uno dei vulcani più famosi al mondo. L'evento si terrà non solo il 10, ma tutti i giorni dal 7 al 13 agosto. Clicca qui per tutte le informazioni

- Al Nabilah Beach Club torna l'appuntamento con il Falò di San Lorenzo: una suggestiva cerimonia tribale in spiaggia, dove il rituale della “Benedizione del Fuoco” segnerà l’inizio della festa durante la quale si danzerà tutta la notte intorno al fuoco. In programma, dalle 18:00 fino a tarda notte: braci, musica, stelle, performers internazionali e istallazioni artistiche. Il dresscode dell’evento è: WILD tribe style. L'evento è aperto a un numero limitato di ospiti. Clicca qui per tutte le informazioni