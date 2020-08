Notte Napoletana

Domenica 18 Ottobre ore 20,00 Cena spettacolo presso il la Terrazza d'Arte solo per 15 persone: la struttura può ospitare 30/40 persone ma per motivi si sicurezza saranno ospitati massimo 15 partecipanti

Si partecipa seduti al proprio tavolo degustando e seguendo lo spettacolo

Prenota il tuo posto alla Terrazza d'Arte in via Giacomo Piscicelli e acquista il ticket on line

Partecipa alla serata organizzata secondo le norme di sicurezza anti covid

info 3387981020

ESCLUSIVAMENTE CON PREVENDITA è necessario vestirsi a tema.

è possibile richiedere abiti in affitto presso la nostra associazione previo organizzazione anticipata il degli abiti va da 20,00 a 50,00 euro