Notte al Museo: a Città della Scienza i bambini dormono sotto le stelle del Planetario

E' arrivata l'estate e Città della Scienza propone nuovamente - per il 28 giugno - il fortunato format "Notte al Museo" che tanto piace ai giovanissimi attratti da un divertimento intelligente, dallo stare insieme e fare delle attività all'aria aperta.

L'interessante esperienza è riservata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni: il programma ludico e al tempo stesso educativo prevede - a partire dalle ore 20 - giochi di socializzazione per facilitare nuove amicizie, momenti conviviali per cenare tutti insieme per poi immergersi in una avvincente caccia al tesoro notturna tra giardino, stagno e spazi museali.

A seguire: osservazione delle stelle e nanna in sacco a pelo sotto il cielo stellato del Planetario, un'esperienza unica ed emozionante per aspiranti scienziati in erba!

Al mattino, risveglio con saluto al sole, colazione e tutti a casa.