Sabato 16, domenica 17 e sabato 23 luglio alle 19.30, Itinerari Alchemici Napoli propone l'esclusivo tour serale teatralizzato La Notte dei Misteri nel Palazzo Nobiliare Capece con Aperitivo nel Giardino Settecentesco



Uno dei tour notturni teatralizzati più emozionanti che ci siano. Un tuffo nel settecento napoletano nei meandri del palazzo nobiliare Capece a Caivano.

Attraversato il cancello compirete un viaggio nel tempo verrete accolti nella corte settecentesca illuminata da luci e candele dal maggiordomo di palazzo che vi offrirà un bicchiere di benvenuto di analcolico fresco; poi sarà la nobildonna Nora Capece a condurvi tra le scale le stanze e i corridoi del palazzo narrandovi la storia gli aneddoti e leggende di uno dei luoghi più affascinanti della nostra terra.

Il palazzo a seguito della costruzione della reggia di Caserta divenne meta dei nobili di corte nell’ottocento, i Capece ampliarono la tenuta che oltre alla masseria comprendeva il palazzo dove si tenevano balli e incontri culturali.

Ma tra le scale e le stanze del giardino al calare delle ombre il passato ritorna per narrare le sue verità.

Le persone del luogo raccontano che lo spirito della nobildonna Maria Libertini moglie di due discendenti della famiglia Capece rimasta vedova giovane e sospettata di diversi intrighi, dopo la morte non abbia mai lasciato palazzo Capece. ?Proprio tra le antiche scale o forse tra i ricordi delle stanze lo spirito di Maria tornerà a manifestarsi per sussurravi in confidenza i segreti del palazzo.

L'ultimo segreto di villa Capece verrà rivelato sulle terrazze del settecento al favore delle candele e dei profumi d’estate, dove poi sosterete con in sottofondo una piacevole musica a gustare come si faceva un tempo, un delizioso aperitivo al chiarore della luna illuminati da piccole candele.

Tour notturno teatralizzato con aperitivo comprensivo di biglietto per palazzo Capece e museo con visita teatralizzata e aperitivo con le candele 17 euro.

Prenotazione con un messaggio di WhatsApp al 320 6875887

E’ possibile effettuare solo il tour teatralizzato con visita al palazzo e museo, con bicchiere di benvenuto analcolico 13 euro. L’aperitivo sarà composto da un calice di vino taralli rustici e assaggi di torte rustiche napoletana.