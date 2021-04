Torna la Notte del Lavoro Narrato: è social l'edizione 2021

Il 30 aprile torna La Notte del Lavoro Narrato, giunta alla sua ottava edizione. Un'intera notte per raccontare storie di lavoro e di passione. Storie che ci uniscono, dando valore al lavoro.

Una notte speciale, che negli anni ha visto tanti appuntamenti in tutta Italia, ma che parte dal cuore di Napoli: nata da un'idea del sociologo Vincenzo Moretti e dal giornalista e videomaker Alessio Strazzullo, è diventata realtà grazie a una rete di persone che si è costituita spontaneamente a partire dalla prima edizione, quando in circa 100 luoghi d’Italia (piazze, case, scuole, associazioni, biblioteche, caffè letterari e non, ex aree industriali), tutti alla stessa ora, donne e uomini di ogni età si sono incontrati per raccontare, leggere, cantare e suonare, rappresentare e disegnare storie di lavoro.

Come quella dello scorso anno, anche l'edizione 2021 sarà "social" e ai partecipanti basterà condividere le proprie storie di lavoro con post, foto o video sui social network, accompagnati dall'hashtag #lavoronarrato.

"Lo scorso anno - scrive Vincenzo Moretti - a un certo punto mi sono visto perso, e invece alla fine è stata La Notte del Lavoro Narrato più partecipata e condivisa di sempre, con una comunità assai vasta e attiva che si è incontrata, ritrovata, raccontata perché crede nel lavoro e nel suo valore, nell’importanza di fare bene le cose, nella possibilità di vivere una vita migliore e di cambiare un pezzettino di mondo perché “qualsiasi lavoro, se lo fai bene, ha senso”, proprio come recita l’articolo 1 del nostro Manifesto".

"Anche quest’anno - spiega ancora il sociologo - ci accompagneranno i format che ci aiutano a coinvolgere persone, famiglie, associazioni, scuole, imprese e chiunque abbia voglia di partecipare alla nostra fantastica notte".

I FORMAT

1. #CONLEMANI. Maestre/i artigiane/i realizzano in diretta una loro creazione dedicata al lavoro e la condividono sui social con l’hashtag #lavoronarrato.

2. #NOTTESOCIAL. Post, foto, video, messaggi dedicati al lavoro e al suo valore condivisi sui social con l’hashtag #lavoronarrato.

3. #PHOTOWORK. Fotografie dedicate al lavoro di ieri, di oggi e di domani condivise con l’hashtag #lavoronarrato.

4. #CINEWORK. Film e documentari online che raccontano il lavoro condivisi con l’hashtag #lavoronarrato.

5. #ALBUM. Il lavoro dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri figli, raccontato con l’hashtag #lavoronarrato.

6. #FLASHMOB. Per tutta la giornata del 30 Aprile 2021 basta scrivere su qualunque social #lavoronarrato, per me il lavoro vale e si partecipa al flashmob.

Moltissime le realtà che anche quest'anno hanno aderito all'iniziativa decidendo di dedicare la notte del 30 aprile a storie di lavoro (clicca qui per visionare l'elenco)