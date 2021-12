L'11 e 12 dicembre e poi ancora il 18 e 19, Itinerari Alchemici Napoli propone lo speciale evento La Notte delle Lanterne di Natale nel Magico Bosco degli Elfi: una passeggiata con le candele al lago d'Averno.

Ogni partecipante riceverà una magica candela natalizia (le candele sono Led ) e si percorrerà la sponda destra del lago ascoltando le storie e leggende legate al periodo di Natale, dei riti magici che compivano i contadini in queste notti, le storie degli elfi e delle leggende celtiche legate al solstizio d'Inverno. E infine, come nel Canto di Natale di Dickens, ogni sosta sarà legata ad una parte del magico racconto natalizio.

Giunti nel bosco, sospese agli alberi ci saranno le lanterne del Natale (non volano) e tra luci e decorazioni natalizie si potranno agganciare alle lanterne i desideri per Babbo Natale. Nel bosco, poi, si potrà ascoltare l'ultima parte del Racconto di Dickens.

Insieme si celebrerà anche l'avvento della luce del Solstizio con il rito d'Inverno.

Infine, non mancherà l'attesa di Babbo Natale: tra gli alberi nascosti ci saranno piccoli pacchi doni numerati per chi vorrà partecipare alla pesca natalizia.

Info e prenotazioni:

Prenotazione Obbligatoria con un messaggio di Whasstapp al 320 6875887

QUANDO

Appuntamento Davanti al ristorante Caronte (estraneo all'iniziativa)

Contributo Evento con candelina natalizia 10 euro con pesca natalizia 12 euro (la pesca non è obbligatoria)