Stelle al Castello: Notte Europea dei Musei a Castel Sant'Elmo

In occasione dell'edizione 2024 della Notte Europea dei Musei, sabato 18 maggio, data in cui quest’anno ricorre anche la Giornata Internazionale dell’Astronomia, la Direzione di Castel Sant’Elmo, in collaborazione con l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte e l’Unione Astrofili Napoletani, presenta l’evento “Stelle al Castello”: Castel Sant’Elmo, punto di accesso privilegiato al firmamento cittadino, apre i suoi cancelli al pubblico di notte, alle ore 20.00, al costo simbolico di 1 euro.

Il percorso, ideato e curato dal Servizio Educativo di Castel Sant’Elmo, con il coordinamento della Dott.ssa Anna Maria Romano, Direttore di Castel Sant’Elmo, prevede una passeggiata en plein air accompagnata da riflessioni sulla storia del Castello e sull’arte contemporanea, cui seguirà l’esposizione di argomenti scientifici a cura del Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Dott. Pietro Schipani e del Dott. Mauro Gargano, nella Chiesa di Sant’Erasmo in Piazza d’Armi. La visita si concluderà con l’osservazione del cielo, grazie alle strumentazioni messe a disposizione dall’Unione Astrofili Napoletani, curata dal Dott. Armando Lencioni, Vicepresidente dell'Unione Astrofili Napoletani.

Storicamente, Castel Sant’Elmo è stato il punto di osservazione scelto per tracciare la carta topografica del Regno in epoca borbonica e, nel tempo, si è configurato quale “luogo del contemporaneo”, ospitando due installazioni site-specific con riferimenti astronomici. Un connubio tra arte ed astronomia che promuove contemporaneamente la diffusione della cultura scientifica e la conoscenza delle collezioni museali.

La partecipazione all’evento è a numero chiuso (30 partecipanti) ed è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo:

drm-cam.santelmo.edu@cultura.gov.it

L’appuntamento è nel piazzale antistante la biglietteria, previo acquisto del biglietto di ingresso al costo di € 1,00, alle ore 20.00

Apertura serale dell’intero complesso: ore 19.30-22.30, con ultimo ingresso alle 21.30.