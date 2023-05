Notte Europea dei Musei: apertura serale a 1 euro e tanti eventi nei siti della Direzione regionale Musei Campania

Sabato 13 maggio 2023 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

La Direzione regionale Musei Campania anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta quest’anno alla diciannovesima edizione, con l’apertura serale dei musei e siti in tutta la regione al costo simbolico di 1 euro - eccetto le gratuità previste per legge - che sarà arricchita da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per promuovere insieme le attività degli Istituti e favorire la conoscenza del patrimonio museale in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Visite guidate a collezioni e mostre, concerti e performance musicali saranno un’occasione condivisa per vivere i musei e il patrimonio culturale di sera, con un orario eccezionalmente prolungato, partecipando agli eventi in programma.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito MiC (https://cultura.gov.it/evento/notte-europea-dei-musei-2023), sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Campania (museicampania.cultura.gov.it) e sui canali social dei musei, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #nottedeimusei #nuitesdesmusees #museitaliani #museicampani #drmuseicampania.

ORARI DI APERTURA MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA DI NAPOLI DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI CAMPANIA

Certosa e Museo di San Martino 8.30-19.30 | Apertura serale con ingresso a 1 euro: 19.30- 22.30 (ultimo ingresso 21.30)

Castel Sant'Elmo - Museo Novecento a Napoli Castello 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30), Museo 9.30-17.00 | Apertura serale Castello, Museo, Chiesa con ingresso a 1 euro: 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30)

Museo Duca di Martina - Villa Floridiana Parco 8.30-19.00 (ultimo ingresso 18.30), Museo 9.30-17.00 (ultimo ingresso 16.00) | Apertura serale Museo con

ingresso gratuito: 18.00-21.00 (ultimo ingresso 20.00)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes 9.30-17.00 (ultimo ingresso 16.00) |Apertura serale con ingresso a 1 euro: 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30)

Parco e Tomba di Virgilio 8.45-14.45 (ultimo ingresso 14.15) | Apertura serale con ingresso gratuito: 15.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30)

EVENTI IN PROGRAMMA NEI SITI DI NAPOLI DELLA DRM

Museo Duca di Martina - Villa Floridiana

Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 18.00-21.00 | Visita guidata “Lucia Migliaccio e Placido de' Sangro: le due anime del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana”, ore 19.00

Sabato 13 maggio 2023 il Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana effettuerà un'apertura straordinaria dalle 18.00 alle 21.00 (ultimo ingresso alle ore 20.30). Alle 19.00, è in programma la visita guidata “Lucia Migliaccio e Placido de' Sangro: le due anime del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana”, a cura dell’Associazione Le Nuvole. Porcellane di manifattura orientale, maioliche italiane, cristalli, smalti e avori di produzione europea ci accompagneranno in un percorso attraverso gli ambienti dell’incantevole residenza della Duchessa di Floridia, moglie morganatica di Ferdinando di Borbone, che fa oggi da preziosa cornice alla raccolta ottocentesca del Duca di Martina, Placido de' Sangro. Le storie della villa e della collezione, così come le vite dei due personaggi che le rappresentano, si incontrano e si fondono oggi nel Museo, in un nuovo affascinante racconto. Ingresso gratuito, visita guidata a pagamento con posti limitati (5 euro a persona, gratuito fino ai 6 anni), prenotazione obbligatoria a: arte@lenuvole.com.

Info: Via Cimarosa 77, Napoli. Dopo le ore 19.00 l'ingresso al Museo, in occasione dell'evento serale, è da Via Aniello Falcone 171, Napoli| drm-cam.martina@cultura.gov.it | +39 081 5788418.

Certosa e Museo di San Martino

Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e performance musicali, ore 19.30-22.30

Sabato 13 maggio 2023 la Certosa e Museo di San Martino effettuerà un’apertura serale straordinaria dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Sarà possibile visitare la Chiesa e gli ambienti annessi, la Sala della Cona dei Lani, la Sezione presepiale e la Galleria dei dipinti e delle sculture, recentemente arricchita da opere recuperate dai depositi o di nuova acquisizione in un intervento di revisione e riallestimento, ancora in corso, per la definizione di un nuovo percorso nell’arte a Napoli dal ‘300 al ‘700. In occasione dell’apertura serale la Certosa diventerà palcoscenico di tre formazioni musicali provenienti da realtà diverse, ma unite dalla stessa passione per la musica, con lo scopo di favorire opportunità di confronto e crescita attraverso la pratica preziosa dello scambio e della condivisione di esperienze. Musica dal ‘700 ai giorni nostri, dal Kletzmer alla musica latina, dalla body percussion alla street fanfara, itinerari musicali che vedranno protagonisti le giovani e i giovani del Liceo Melissa Bassi di Napoli, della ScalzaBanda e della SMIM Cassano Dante di Cassano Magnago (VA), che si uniranno in concerto e insieme daranno vita ad una grande festa, regalando al pubblico ed ai visitatori del Museo una serata ricca di entusiasmo e di bellezza. Il Liceo Musicale Melissa Bassi di Scampia, già fortemente attivo nel quartiere, ha raggiunto con la propria vivacità diversi territori della città ed ha già all’attivo precedenti collaborazioni con il Museo di San Martino e la ScalzaBanda onlus, nella prospettiva della realizzazione di percorsi di integrazione, degli interventi educativi e di ampliamento dell’offerta formativa. La ScalzaBanda incontra la scuola SMIM Cassano Dante di Cassano in occasione dell’iniziativa #CuorediNapoli, progetto artistico relazionale, ideato dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con l’obiettivo di costruire nel quartiere Montesanto un territorio condiviso, attraverso un processo creativo di co-progettazione con la cittadinanza. Sabato sera le due giovani formazioni musicali arriveranno in parata da Montesanto alla Certosa di San Martino, collegando idealmente e verticalmente #CuorediNapoli con l’evento della Notte Europea dei Musei. Ingresso 1 euro.

Info: Largo San Martino 5, Napoli | drm-cam.sanmartino@cultura.gov.it | +39 081 2294503.

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Concerto “Visions”, ore 20.00

Sabato 13 maggio 2022 il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés effettuerà un’apertura serale straordinaria dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Sarà possibile visitare, con la suggestione dell’atmosfera notturna, i prestigiosi ambienti della villa ottocentesca, splendido esempio di dimora aristocratica, con i suoi arredi e oggetti d’arte. Nelle sale poste al primo piano e destinate, quale Casa della fotografia, ad esposizioni fotografiche temporanee, resterà aperta al pubblico anche la mostra “Gianni Berengo Gardin. L’occhio come mestiere”, prima personale a Napoli di Gianni Berengo Gardin, promossa dalla Direzione regionale Musei Campania e prodotta dal MAXXI, in collaborazione con Contrasto, Fondazione Forma per la Fotografia e Archivio Gianni Berengo Gardin. In occasione della serata, alle ore 20.00, nella splendida cornice della Veranda neoclassica, grazie alla collaborazione con l’Associazione Mozart Italia, sarà proposto al pubblico dei visitatori il concerto “Visions” della pianista Maria Gabriella Mariani. Il programma, per pianoforte solista, alterna i classici, Debussy e Schumann, di cui saranno in particolare eseguiti i Dodici Studi Sinfonici Op. 13 in versione integrale, a composizioni originali e improvvisazioni dell’artista che, attraverso collegamenti tematici e corrispondenze estetiche, fa del suo percorso musicale un unicum. La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto di ingresso al Museo, fino ad esaurimento posti. Ingresso 1 euro.

Info: Riviera di Chiaia 200, Napoli | drm-cam.pignatelli@cultura.gov.it | +39 081 7612356.