Notte Europea dei Musei: le iniziative a Napoli della Direzione regionale Musei Campania

Sabato 3 luglio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, promossa in Italia dal Ministero della Cultura tramite la Direzione Generale Musei.

Giunta quest’anno alla diciassettesima edizione, la Notte Europea dei Musei prevede l’apertura straordinaria serale di musei e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro, eccetto le gratuità previste per legge, per offrire un’opportunità di rilancio e di promozione delle attività degli Istituti previste durante tutta la stagione estiva.

La Direzione regionale Musei Campania partecipa alla manifestazione con aperture straordinarie e un fitto programma di eventi e iniziative nei musei della rete regionale, organizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale.

Visite guidate, mostre e nuove esposizioni, performance artistiche, spettacoli, concerti e attività didattiche per i più piccoli sul tema “La classe, l’oeuvre!”, saranno l’occasione per tornare a vivere i musei e il patrimonio culturale dei nostri territori anche di sera, con un orario eccezionalmente prolungato, e partecipare in sicurezza alle iniziative organizzate insieme a enti e associazioni del territorio per festeggiare di nuovo in presenza la notte dedicata ai musei d’Europa.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito MiC (cultura.gov), sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Campania (musei.campania.beniculturali.it) e sui canali social dei musei.

Il Programma completo delle iniziative nei siti museali di NAPOLI e provincia della Direzione regionale Musei Campania:

Museo Duca di Martina - Villa Floridiana

Apertura straordinaria, sabato 3 luglio 2021, ore 18.00-21.00 (ultimo ingresso ore 20.00, ultimo ingresso al Museo ore 20.15)

In occasione della Notte Europea dei Musei, apertura straordinaria del Museo Duca di Martina, che custodisce ed espone una delle maggiori collezioni italiane di arti decorative con oltre seimila opere di manifattura occidentale ed orientale, databili dal XII al XIX secolo. Oltre al nucleo più cospicuo delle collezioni, costituito dalle ceramiche e porcellane europee - tra cui Meissen, Doccia, Napoli e Capodimonte – i visitatori potranno ammirare pregiati oggetti d’arredo, manufatti e dipinti, oltre alla splendida collezione d’arte orientale, tra cui notevoli sono le porcellane cinesi e giapponesi. Un’occasione per confrontarsi con culture lontane e affascinanti, tutte racchiuse nella splendida villa ottocentesca che Ferdinando di Borbone donò alla moglie Luisa Migliaccio, duchessa di Floridia.

Info: Via Cimarosa 77, Napoli | drm-cam.martina@beniculturali.it | +39 081 0815788418

Certosa e Museo di San Martino

Aperture straordinarie + Zone colorate, sabato 3 luglio 2021, ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) | La memoria si fa canto - La vita riprende nei luoghi dell’arte, sabato 3 luglio 2021, ore 20.30-21.30

Per la Notte Europea dei Musei, apertura serale straordinaria della Certosa e Museo di San Martino, dove sarà possibile visitare gli ambienti annessi alla Chiesa, il Quarto del Priore (fino alla Loggia), la Sezione presepiale e la Sezione navale, aperta eccezionalmente per l’occasione. Il percorso di visita è stato recentemente arricchito, dopo una lunga e complessa operazione di restauro e musealizzazione, della nuova sala espositiva dedicata alla Cona dei Lani, il più grande insieme di terracotta policroma del Rinascimento meridionale, testimonianza della fase cinquecentesca della chiesa angioina di Sant’Eligio al Mercato, distrutta dai bombardamenti del 1943. In occasione della restituzione al pubblico della maestosa opera rinascimentale, alle ore 20.30 nel Chiostro dei procuratori l’ensemble vocale La vaga aurora, della Società Polifonica della Pietrasanta, nell’ambito della rassegna “La memoria si fa canto – La vita riprende nei luoghi dell’arte”, eseguirà un concerto polifonico del ‘500 napoletano e italiano (prenotazione obbligatoria: coropietrasanta@gmail.com oppure telefonicamente al 3383983307 venerdì 2 luglio dalle 15.00 alle 17.00). Nella sala 9 del Quarto del Priore, che espone capolavori di Battistello Caracciolo e il cui allestimento è stato recentemente arricchito con una serie di bozzetti di sculture, fra cui il celebre Cristo velato di Antonio Corradini, prenderà forma “Zone colorate”, progetto site specific, firmato da Mauro Maurizio Palumbo. L’artista proporrà un’ideale estensione delle opere attraverso cumuli di pigmenti colorati, così da delineare diverse zone della sala. Piccoli interventi di colore, zone tinte, che diventano simbolo di vita e di rinascita. Un percorso esperienziale, che durerà il tempo di un sogno, dove ogni fruitore, in dialogo con le opere esposte, potrà ricercare il colore che più lo identifica e, naturalmente, ritrovare e ritrovarsi nelle caratteristiche ad esso associate, una sorta di caccia al colore e al suo simbolismo, un gioco effimero, con lo scopo di suscitare riflessioni oltre che salutare la ritrovata emozione di poter vivere il museo anche di notte.

Info: Largo San Martino 5, Napoli | drm-cam.sanmartino@beniculturali.it, accoglienza.sanmartino@beniculturali.it | +39 0812294503

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Villa Pignatelli: la dimora di una principessa, sabato 3 luglio 2021, ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso ore 22.00)

Per la Notte Europea dei Musei, apertura straordinaria del Museo Pignatelli con visite guidate. I visitatori verranno accompagnati nei salotti della Villa neoclassica e verrà loro illustrata la storia della dimora e dei proprietari che attraverso i secoli l’hanno vissuta arricchendola di opere d’arte e di ricordi personali. Sono previste due visite guidate, per un massimo di 20 persone alla volta, la prima alle ore 20.00 e la seconda alle ore 21.00.

Info: Riviera di Chiaia 200, Napoli | drm-cam.pignatelli@beniculturali.it | +39 0817612356

Castel Sant’Elmo – Museo Novecento a Napoli

Centrimetro Quadrato, sabato 3 luglio 2021, ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso ore 22.00)

In occasione dell’apertura straordinaria del Castello e del Museo Novecento a Napoli per la Notte Europea dei Musei, sarà esposta l’opera-progetto “Centimetro Quadrato”, realizzata nell’ambito del progetto “Lezioni al Castello”, dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli del corso di Pittura per la didattica a cura del docente Mauro Maurizio Palumbo. L’opera, presentata lo scorso maggio per l'International Museum Day, è stata per l’occasione rivisitata e riallestita dagli stessi studenti con la supervisione di Anna Maria Romano, direttrice di Castel Sant’Elmo – Novecento a Napoli, per creare un nuovo e rinnovato dialogo tra l’Accademia e il Castello. L’installazione ecosostenibile è stata progettata e realizzata con materiali di riciclo, tra la Didattica a distanza e quella in presenza, e si pone come riflessione sulle distanze interpersonali in era Covid e sull’importanza dei rapporti sociali.

Info: Via Tito Angelini 22, Napoli | drm-cam.santelmo@beniculturali.it | +39 0812294449, 0815587708

Museo storico archeologico di Nola

Un Amore Manifesto, sabato 3 luglio 2021, ore 19.00-22.00 (ultimo ingresso 21.30). Ingresso gratuito.

In occasione della Notte Europea dei Musei e dell’apertura serale straordinaria, i visitatori potranno visitare “Un Amore Manifesto”, mostra inaugurata lo scorso 24 giugno, che espone manifesti storici della festa dei Gigli e dei testi più significativi della Biblioteca Aldo Masullo, insieme ad altri testi concessi dall’archivio diocesano e da privati. La mostra sarà aperta al pubblico fino al prossimo 31 luglio.

Info: Via Senatore Cocozza 2, Nola (NA) | drm-cam.nola@beniculturali.it| +39 0815127184

Certosa di San Giacomo

O Natura divina: il paesaggio di Capri nei dipinti di Diefenbach, sabato 3 luglio 2021, ore 18.00-21.00 (ultimo ingresso 20.30)

In occasione dell’apertura serale straordinaria, visite guidate a cura del Servizio educativo della Certosa di San Giacomo illustreranno alcuni dipinti realizzati a Capri dal pittore tedesco K.W. Diefenbach (Hadamar 1854 – Capri 1913) nell’ultimo periodo della sua vita. Sull’isola il pittore ritrovò l’Eden vagheggiato, l’ispirazione più intima, di fronte a quel mare tremendo e bellissimo e a quelle aspre rupi che adorava. Egli ritrasse il paesaggio dell’isola dagli scorci più panoramici, scoperti durante le sue frequenti passeggiate: Marina Piccola, il Monte Solaro, il Castiglione e il Pizzolungo, i Faraglioni e l’Arco Naturale, descritti con precisione negli elementi naturali in un’atmosfera ricca di contrasti luminosi.

Info: Via Certosa 10, Capri (NA) | drm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it | +39 0818376218