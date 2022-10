Notte della Moda all'Istituto Bernini De Sanctis

L'Istituto Bernini De Sanctis, il 7 ottobre prenderà parte all'evento organizzato dalla Rete TAM, presentando una collezione moda ideata, progettata e realizzata dagli studenti dell'indirizzo Moda, Industria e Artigianato del made in Italy.

La collezione "Mare Nostrum" idealizza i colori e le bellezze paesaggistiche naturali e culturali che offre la nostra splendida Napoli. Gli studenti hanno dato il meglio nella fase creativa di progettazione dove hanno definito gli stili, le linee e scelto i tessuti in base alle caratteristiche a cui devono rispondere gli abiti. In tale collezione non è mancato uno spazio dedicato al rispetto dell'ambiente, del patrimonio e della sostenibilità; gli studenti, attraverso le loro creazioni, hanno voluto ripulire "Mare Nostrum" da ciò che lo inquina e dare nuovo lustro alla nostra bella città.