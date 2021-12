Notte Bianca dell’Immacolata a San Gregorio Armeno: botteghe aperte e spettacoli

Martedì 7 dicembre, le botteghe artigiane di Via San Gregorio Armeno resteranno aperte fino a tarda notte in occasione dell’Immacolata, per onorare una storica tradizione.

Infatti, in passato, le botteghe presepiali rimanevano aperte tutta la notte per accogliere i clienti a cui servivano pastori, sughero e accessori per l'allestimento del presepe che avveniva tradizionalmente nella notte tra il 7 e l'8 Dicembre.

Durante la serata, a partire dalle ore 20.00, diversi artisti si diletteranno con delle performance, tra gli artisti che presenzieranno alla notte lunga ci sono: Max Boemio e gli zampognari di Natale, Raffaele Caruso e Amerigo Rega .

La Basilica di San Lorenzo Maggiore parteciperà all'evento restando aperta fino alle ore 24.00 e celebrando, alle ore 18.30, la Messa Solenne dell’Immacolata, con la processione della Madonna nel chiostro del Convento; inoltre, alle ore 23.00, si terrà un concerto in onore dell’immacolata a cura del maestro Biagio Terracciano, l'ingresso sarà gratuito.

Ci sarà anche la possibilità di fare una visita guidata all'interno della basilica accompagnati da un frate del convento, anche la visita sarà gratuita, ma sarebbe gradita un'offerta alla chiesa.

Inoltre, acquistando un corno portafortuna con il bigliettino Caffè Motta, si avrà il diritto (previa esposizione del cornetto con il talloncino caffè Motta) a una serie di sconti e regali presso i seguenti punti vendita: - degustazione del Caffè Motta - sconto del 20% presso la friggitoria O' Re in Piazza San Gaetano, 320. I cornicelli portafortuna con il talloncino Caffè Motta possono essere acquistati presso tutte le Botteghe di via San Gregorio Armeno.

"Vi attendiamo numerosi - è l'invito del presidente dell'associazione delle botteghe artigiane, Arch. Gabriele Casillo - per goderci insieme una serata speciale dedicata alla Madonna e dare inizio alla magica atmosfera natalizia che si respira a San Gregorio Armeno".