"Notte ai Colli Aminei": una grande festa popolare con musica dal vivo e comicità

Giovedì 22 dicembre dalle ore 19 fino a mezzanotte, una grande festa popolare con musica dal vivo e comicità voluta dalla Municipalità 3 del Comune di Napoli e organizzata dalla CMN Produzioni srl. L’evento rientra nella rassegna “Natale insieme” della Municipalità 3 finanziato dall’assessorato al turismo del Comune di Napoli.

Il ricco programma di eventi gratuiti trasformerà il Viale del Poggio a Capodimonte in un quartiere festoso, esilarante e sonoro grazie agli spettacoli di Paolo Vallesi, il cantautore toscano torna ad esibirsi a Napoli grazie al supporto di "Villa Domi”; e di Gino Fastidio, Jovine, Simona Boo, Renato Biancardi noto a più per il brano virale "Popp ICE”, e la comicità di Pasquale Palma. Mattatore della serata Gianni Simioli di Radio Marte e con lui i presentatori Davide Scafa e Ciro Salatino.

Il cartellone prevede anche le esibizioni live di Mavi, PeppOh, Andrea Tartaglia, la band Romito, del giovane busker Gab riele Esposito e le promesse Mirko Dionisi, Maddalena Sorrentino, Angelo, Jaky Sosa, Gaiè, Armouann e Renato Maggio.

A coordinare l’iniziativa è il presidente della Municipalità 3 Stella - S. Carlo all'Arena Fabio Greco che dichiara: "Siamo lieti d’invitare la cittadinanza tutta, e in particolare gli abitanti dei Colli Aminei e Capodimonte, all’evento finanziato dall’assessorato al turismo del Comune di Napoli e fortemente voluto dalla Municipalità 3 che ha raccolto a se le energie positive del quartiere per creare unione e fratellanza. Dopo i due anni di pandemia che hanno impedito qualsiasi azione di unione e condivisione umana e sociale abbiamo sentito l’esigenza di creare questa occasione di incontro unico per ritornare in piazza e festeggiare il Natale insieme, per riabbracciarci e scambiare gli auguri con tutta la nostra comunità”.