Nola, al via la rassegna "Settembre, arte e cultura"

Un omaggio al grande maestro Renato Carosone per il ventesimo anniversario della sua morte; uno spettacolo dedicato a Napoli con la compagnia teatrale nolana Pipariello; un recital musicale di stampo scientifico ispirato al filosofo nolano Giordano Bruno con la presenza dell'astrofisico Massimo Della Valle ed un galà di chiusura con i brani più belli di Ennio Morricone.

È decisamente ricco di spunti il cartellone di eventi promosso dal comune di Nola dal titolo "Settembre, arte e cultura" che prenderà il via domenica 19 settembre per poi continuare nel weekend dal 24 al 26 settembre

L'inizio degli spettacoli, rigorosamente gratuiti, è fissato per le 20.30 e la location sarà il chiostro del Seminario Vescovile.

“Una location di grande importanza e suggestione – sottolinea l'assessore ai beni culturali Ferdinando Giampietro – che aggiunge ulteriore valore alle iniziative in cartellone. Ripartiamo, consapevoli che la cultura è una priorità di questa amministrazione e la programmazione avviata che intendiamo condividere con la città è solo l'inizio di un percorso intriso di idee e progetti. Ringrazio don Gennaro per l'ospitalità e sono certo che lo scenario scelto, il seminario Vescovile, rappresenta al meglio i sentimenti e le emozioni che gli spettacoli porteranno in scena".

“Tornare a stare insieme con momenti culturali - aggiunge il sindaco Gaetano Minieri – è importante per far ripartire la città. Un programma che coniuga la valorizzazione di un importante sito ad un’offerta artistica tra musica, cultura e teatro di grande qualità per respirare in senso fisico ed anche culturale ."

Gli eventi seguiranno il protocollo sanitario

Pertanto sarà possibile partecipare alle manifestazioni solo se in possesso del green pass o di un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore

L'amministrazione comunale ha, inoltre, attivato, per tutta la durata della kermesse, il servizio navetta che colleghera' le circoscrizioni di Polvica e Piazzolla ed il Pizzone con il seminario Vescovile per offrire l'opportunità a tutta la comunità di assistere agli eventi