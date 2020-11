Nuovo appuntamento con Noi per Napoli Show

Noi Per Napoli Show in onda mercoledì 11 novembre 2020 alle h.21:00 su CampaniaFelix.tv ( ch 210 ;613;694).

Vi attende una grande puntata con grandi ospiti: Olga De Maio soprano e Luca Lupoli tenore, come rappresentanti del mondo della lirica incontrano ed intervistano: il grande e raffinato attore, cantante e fantasista italiano Gennaro Cannavacciuolo ; il Dott. Nino Daniele, intellettuale, scrittore e gentiluomo politico partenopeo ; il simpatico,brillante e storico rappresentante del teatro partenopeo Giacomo Rizzo ; il musicista, cantante versatile,dal timbro vocale davvero particolare produttore, vocal coach italiano MorenoDelsignore; il dott. Gaetano Bonelli, appassionato e dedito fondatore del Museo di Napoli vera " meraviglia di Napoli con la Collezione omonima poi da evidenzuare video appello di Lorella Cuccarini per l' Associazione Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus,per sensibilizzare alla raccolta di fondi a favore della ricerca per la sclerosi multipla delle madri.

Una puntata veramente ricca ed entusiasmante che testimonia ancor a una vokt a gli ampi consensi e audience che il programma ideato dai due artisti lirici partenopei sta riscuotendo sempre di più ed è in crescita costante