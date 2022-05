Nino D'Angelo in concerto all'Arena Flegrea

Dopo la trionfale tournée primaverile che ha visto registrare praticamente ovunque il sold-out nei più importanti teatri del BelPaese, Nino D’Angelo non si ferma. Anzi raddoppia. Con un tour estivo che toccherà alcune tra le località più amate dagli italiani nel corso delle vacanze.

‘Il Poeta che non sa parlare – Tour Estate 2022’ partirà dall’Arena Flegrea della sua Napoli il 21 luglio, per poi proseguire in Sicilia il 6 agosto in piazzale Stenditoio nell’ammaliante Castellammare del Golfo (Tp). L’8 ci si sposterà al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), l’11 al Teatro dei Ruderi di Cirella-Diamante (Cs). Il 13 agosto si tornerà in Campania, al Negombo di Ischia (Na). Lo show farà poi tappa al Teatro D’Annunzio di Pescara il 19 agosto mentre il 20 sarà al Pala Live di Lecce. Il 23 appuntamento alla Clouds Arena dei Tempi di Paestum (Sa). Queste sono le prime 8 date annunciate, prossimamente se ne aggiungeranno delle altre.

“Ho provato nel corso dei concerti degli ultimi mesi delle sensazioni che non provavo da anni – racconta il cantautore napoletano – e il grande affetto che mi ha tributato il pubblico ha fatto sì che decidessi di passare l’estate in giro a suonare. Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de ‘Il Poeta che non sa parlare’, ma anche i miei grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, a partire da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’ che quest’anno compie 40 anni”. Una scaletta ricchissima, con brani cult come ‘Senza giacca e cravatta’, ‘Jesce sole’, ‘Pop corn e patatine’, ‘Chiara’, nonché alcuni brani del suo ultimo album come ‘Voglio parlà sulo d’ammore’ e ‘Cattivo penziero’. “Nel corso dello spettacolo - spiega D’Angelo – metterò a confronto le mie due anime, quella più leggera e quella più legata al sociale”.

“Poter esibirmi in questi luoghi magici è una bella soddisfazione, sono posti ricchi di storia, con cartelloni estivi davvero importanti. E sono contento di tornare dopo pochi mesi in quella Pescara che ha ospitato il mio primo concerto dopo la riapertura post lockdown”, conclude D’Angelo.

I biglietti del tour, prodotto dalla DI.ELLE.O. e distribuito dalla ‘Stefano Francioni Produzioni’, saranno disponibili da venerdì 27 alle 11 su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.