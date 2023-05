Nicola Vicidomini in scena con "Fauno" a Galleria Toledo

18€ intero 15€ ridotto convenzionati / over 65 12€ ridotto under 30 e carta Feltrinelli/Ubik 5€ studenti teatro/danza/cinema

Prezzo 18€ intero 15€ ridotto convenzionati / over 65 12€ ridotto under 30 e carta Feltrinelli/Ubik 5€ studenti teatro/danza/cinema

Dopo i trionfi Milano, Catania e Roma Vicidomini prosegue il tour teatrale il 27 e 28 Maggio al Teatro Galleria Toledo in Napoli con Fauno. Fauno grande successo di pubblico in questa e nelle passate stagioni è assimilabile a una possessione visionaria, autentico attentato all'uomo e al retaggio strutturale della sua narrazione, oscena apparizione di un Satiro con gambe caprine e zoccoli, puro sberleffo al senso teoretico. Secondo Vicidomini «La comicità non è un riflesso del sociale, è manifestazione indecente, dionisiaca e amorale che sconquassa l’ordine proiettato dall’uomo sulle cose, (...) un cortocircuito tra quel caos meraviglioso che è la natura e il senso che la razza umana gli ha arbitrariamente proiettato».

L'artista, considerato un innovatore del linguaggio umoristico, ha dato vita a uno stile senza precedenti, che individua in una visionarietà di intonazione mistica e grottesca il suo elemento fondante. Le sue performance, di indubbio interesse filosofico, rappresentano un puro, quanto esilarante, attentato all'antropocentrismo. Il suo teatro - luogo del più inesorabile fallimento, collasso del senso - disegna universi sospesi, a tinte forti, totalmente affrancati da narrazioni, immaginari e linguaggi comuni. Di recente uscita la monografia intitolata Il più grande Comico Morente (Mimesis Edizioni) a cura di Enrico Bernard, prefazionata da Cochi Ponzoni e Nino Frassica, in cui 23 autori attraverso articolati contributi, hanno voluto omaggiarlo. La sua opera è oggetto di studio sia in Italia che all'estero. Il Middlebury College del Vermont ha dedicato più lezioni all'approfondimento della sua maschera e drammaturgia.

biglietti in vendita su Azzurro Service

E' possibile prenotarsi mandando una mail a prenotazioni.galleriatoledo@gmail.com