Al Trianon, il viaggio musicale da Oscar di Nicola Piovani

Nicola Piovani ritorna sul palco del Trianon Viviani, sabato 20 aprile, alle 21, con un concerto esclusivo: “Trio per Trianon. In quartetto”.

Il premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella, in questo spettacolo, traccia una sorta di racconto autobiografico, condividendo con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera all’insegna della musica («non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata lei» suole affermare).

Sulla scia di memorie e aneddoti, Piovani ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità.

Sul palco con Piovani al pianoforte, Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni.

I disegni sono di Milo Manara. Le luci di Danilo Facco, il suono di Simone Mammucari, per la direzione di palco di Mauro Banella.

La distribuzione per Musica per Roma è curata da Rosi Tranfaglia.

IN FOTO: Nicola Piovani PH. Francesco Prandoni