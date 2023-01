Niccolò Fabi presenta il suo nuovo album a Napoli: incontro gratuito a Foqus

Incontro a Napoli con Niccolò Fabi in occasione dell’uscita del suo nuovo album “Meno per meno”. Domenica 22 gennaio alle ore 18:00 presso FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli in via Portacarrese a Montecalvario 69 si terrà l’appuntamento napoletano del tour organizzato da Librerie Feltrinelli e annullato lo scorso dicembre.

Durante l’incontro verrà proiettato un contenuto video inedito e il pubblico potrà dialogare direttamente con il cantautore. Seguirà poi il firmacopie.

L’ingresso è libero. Sarà possibile acquistare il cd o il vinile dell’album anche presso la sede dell’evento.

“Meno per meno” è un progetto uniforme e articolato pensato da Niccolò Fabi in occasione dei suoi 25 anni di carriera. Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura, realizzato per il concerto dello scorso 2 ottobre dal cantautore romano insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, con “Meno per meno” Niccolò Fabi ha deciso di offrire al pubblico che non ha potuto vivere il concerto dell’Arena di Verona una testimonianza di questa nuova tappa artistica.

Non un disco live, ma un vero e proprio progetto discografico che raccoglie alcuni tra i brani proposti all’Arena di Verona e canzoni nuove. A distanza di 3 anni dal precedente “Tradizione e Tradimento”, “Meno per meno” uscirà il 2 dicembre per BMG in formato Doppio Vinile, CD e digitale ed è già disponibile in pre-order.

“Meno per meno” è stato anticipato dai brani “Andare oltre” e “Di Aratro e Di Arena”, i cui videoclip sono disponibili online ai seguenti link: “Di Aratro e Di Arena”, un racconto per immagini del concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona, e di “Andare Oltre”, realizzato da Valentina Pozzi ha vinto il Premio Videoclip dell’anno (all’interno del Roma Film Festival).