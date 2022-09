In mostra per la prima volta a Napoli NFT e arte digitale

Nella Giordano Gallery di Via Morelli 16B, arriva in mostra per la prima volta a Napoli una collezione di NFT: opere d'arte digitale collegate a un codice blockchain che le rende uniche e non replicabili.



L'idea nasce dal founder Enrico Giordano, in collaborazione al collezionista Giovanni Ruggiero e coinvolge diversi artisti emergenti anche dal territorio napoletano come Adriano Tenore, con diverse opere listate sui marketplace più celebri del settore come Foundation e collaborazioni con marchi come Adidas.



Le opere saranno in mostra stabile insieme alla selezione di eccellenti opere di design e arte contemporanea, con l'obiettivo di avere a Napoli la prima esibizione di "arte dal futuro", come la definisce il copywriter che cura il progetto: Davide Di Lorenzo. Ciclicamente le opere verranno aggiornate e selezionate per seguire e raccontare l'andamento di questo nuovo strumento dell'arte. A tutte le opere è collegato un QR code che collega a tutti i suoi dettagli e alla storia dell'autore.