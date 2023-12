Riparte Next Generation (NA): ospiti Miriam Landi, Jago, Fernanda Pinto e La Niña

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e Chiara Marciani, Assessore al lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, consegnano a Jago - artista e scultore - l’onorificenza Next Generation (NA): la sua è una storia di grande ispirazione che può aiutare i giovani nella ricerca di nuove prospettive di senso in un mondo sottoposto a continui e radicali cambiamenti. La consegna ufficiale di questo riconoscimento segna la ripartenza di Next Generation (NA).

Giunto alla seconda edizione, Next Generation (NA). è un progetto crossmediale di 4 puntate che prenderà avvio il 14 Dicembre 2023. Organizzato dall’Assessorato al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, con la direzione scientifica del SocietingLAB in collaborazione con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, il format sarà portato avanti con mezzi di comunicazione digitali e con il supporto di prestigiosi partner media quali Repubblica, NapoliToday, radio Kiss Kiss e Videometro.tv.

Sulla scorta del successo ottenuto dalla prima edizione - che lo scorso anno ha raggiunto più di 2 milioni di giovani - Next Generation (NA) si propone di avviare una campagna di consapevolezza volta ad avvicinare l’amministrazione comunale alle reali esigenze dei giovani di Napoli nella convinzione che, troppe volte, le istituzioni non riescono ad intercettare tensioni, sogni e desiderata delle nuove generazioni.

Questo vuoto è spesso riempito da un uso non sempre critico delle piattaforme social che spesso sono “abitate” da personaggi che, seppur popolari, non sempre mostrano stili di vita e prospettive edificanti, soprattutto per chi non ha ancora strumenti critici forti e consolidati.

A partire da questi ragionamenti, anche quest’anno sono stati individuati 4 influencer positivi: Miriam Landi, Jacopo Cardillo (Jago), Fernanda Pinto e Carola Moccia (La Niña). La parola influencer viene utilizzata proprio nella volontà di risignificarne il senso, guardando non solo alle metriche di vanità (numero di like e follower sui social), ma al reale impatto trasformativo che giovani come loro, nel proprio agire pubblico, possono avere sui loro coetanei (e non solo).

Le puntate di Next Generation vedranno l’assessore Chiara Marciani intervistare i quattro giovani ospiti le cui storie emblematiche sono spesso storie collettive e che possono indicare preziose vie di fuga verso una visione rinnovata della Città.

Questa seconda edizione vedrà un’ospite speciale dall’infosfera: Sara Penelope Robin. L’attrice e creator digitale, già ospite della prima edizione e recentemente uscita con il libro “Tarantelle Condominiali - Storia di quella che fa i Tik Tok” edito da Rizzoli , accompagnerà le riflessioni degli ospiti con le sue domande e provocazioni.

Next Generation (NA) è inserito nel più ampio progetto “Giovani Onlife". La voce della Next Generation”, sviluppato nell'ambito del Premio 'Città italiana dei Giovani 2023', promosso dal Consiglio Nazionale Giovani (CNG) e vinto dal capoluogo campano. Allineati agli obiettivi del nascente Forum dei Giovani di Napoli, i progetti si propongono di favorire in modo concreto la partecipazione politica dei giovani contribuendo ad orientare e programmare le attività dell’Assessorato.

“Utilizzando la rete - ha dichiarato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - dobbiamo costruire un nuovo sistema di connessioni che sia capace di essere bilaterale. Next Generation è un format che sicuramente funziona poichè ha una grande caratteristica quella di evolversi continuamente proprio perché raccoglie ispirazione e suggestioni dal mondo giovanile, e si adatta a quelli che sono i bisogni e le domande dei giovani. È un progetto di democrazia, perché solamente attraverso la partecipazione costruiamo nuove libertà. Quello che abbiamo consegnato a Jago è un premio molto importante proprio perché introduce un’idea forte: usare quelle che sono le personalità che realizzano delle cose positive per dare un punto di riferimento ai giovani che vivono un periodo complesso. Abbiamo bisogno di esempi positivi e il premio a Jago va proprio in questa direzione: uno scultore non conformista che fa dell’arte un grande strumento di evoluzione sociale, che rende l’arte arte pubblica come grande strumento di cambiamento e come grande strumento di crescita dei territori e delle comunità”.

"Come mi immagino la Napoli del futuro? Non me la immagino. Perché - ha spiegato l'artista e sculture Jago - quello che ho capito è che Napoli è capace di stupirmi ad un livello tale che ogni mia più incredibile proiezione è inutile. Napoli sa essere sempre spettacolare e miracolosa nel suo essere così scultorea, fatta di luci ed ombre.

“Dalla scorsa edizione di Next Generation - ha detto Chiara Marciani, Assessore al Lavoro e alle Politiche Giovanili del comune di Napoli - abbiamo imparato tanto: infatti dalla discussione con i giovani influencer e dalla lettura di TUTTI i commenti e le domande dal pubblico abbiamo portato a casa tante informazioni che ci sono state utili a costruire le politiche giovanili del 2023. Questo ci ha consentito anche di mettere in atto processi di democratizzazione delle opportunità che hanno avvicinato i giovani alle occasioni che il Comune di Napoli offre loro.”

MAGGIORI DETTAGLI SUL PROGETTO:

Le interviste, condotte dall’Ass. Chiara Marciani, saranno trasmesse - a partire da Giovedì 14 Dicembre 2023, tutti i giovedì - in premiere Youtube (https://bit.ly/m/nextgenerationvol2) e sui canali social dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.

Gli Ospiti:

Jacopo Cardillo (Jago) - intervista in onda dal 14 Dicembre 2023

La ricerca artistica di Jago - scultore di origini romane - tratta temi urgenti per l’epoca che abitiamo, instaurando un rapporto diretto con il pubblico mediante l’utilizzo di video e dei social network, per condividere il processo creativo. Nel 2023, inaugura Jago Museum con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi di informazione, intrattenimento ed inclusione, attraverso l’arte e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Rione Sanità, storico quartiere di Napoli.

Miriam Landi - intervista in onda dal 21 Dicembre 2023

ikToker e creator originaria di Napoli, Miriam Landi è divenuta celebre per aver lanciato il popolare format "In Naples We Don't Say", in cui traduce i modi di dire dal napoletano all’inglese ottenendo un notevole successo sulle piattaforme dei social. Nel 2021, partecipa all'edizione ad Italia's Got Talent e scrive anche un libro. Ad oggi, frequenta un corso di recitazione ed il suo sogno è diventare un'attrice.

Fernanda Pinto - intervista in onda dal 4 Gennaio 2024

Classe ’95, è conosciuta al pubblico come attrice protagonista della web factory Casa Surace: casa di produzione sul web con 400 milioni di visualizzazioni che fa impazzire il pubblico raccontando l’eterno campanilismo tra nord e sud. Sin da piccola respira teatro lavorando in numerose compagnie napoletane. Attualmente, per il terzo anno consecutivo, Fernanda Pinto fa parte della compagnia teatrale di Vincenzo Salemme, in tournée in tutta Italia.

Carola Moccia (La Niña) - intervista in onda dal 11 Gennaio 2024

Nasce a Napoli - per sua stessa ammissione - due volte, nel 1991 e nel 2019 (anno in cui esordisce musicalmente). La Niña è una cantante e performer che scrive e “sopravvive a Napoli”. Nei suoi video propone un'estetica sensuale e matura che ben si sposa alla sua voce così profonda, ipnotica. Il suo progetto artistico è frutto di sperimentazione e ibridazione di passato e presente musicale.