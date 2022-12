New Year Brunch con il DJ Set di Irene Ferrara

Elements, il nuovo cocktail bar del lungomare di Napoli, propone il New Year Brunch: un’occasione per trascorrere il pomeriggio dell’ultimo dell’anno festeggiando all’insegna del Drink global & Eat local con champagne e casatiello della Napoli antica, accompagnati dal DJ Set di Irene Ferrara.

Appuntamento il 31 dicembre dalle ore 12, per festeggiare un 2023 pieno di buoni propositi da non mantenere!

La formula prevede un calice di champagne e pizza di scarole a volontà, al costo di 25 euro a persona.

Elements è il concept bar che applica la scienza e la ricerca alla mixology, riuscendo - con studio, competenza e passione - ad andare oltre la semplice preparazione di un drink e proponendo un'esperienza immersiva diversa dalle altre, nella quale esaltare tutte le percezioni: si possono sentire gli odori emanati dall’utilizzo delle essenze più adatte e dalla sapiente selezione delle migliori materie prime, che rendono ogni cocktail gustoso, equilibrato e soprattutto unico. Tutto questo è possibile grazie all’expertise e al talento degli scienziati in camice bianco - sempre all’opera in quello che possiamo definire il laboratorio del buon bere - insieme alla scelta di servire, come pairing, della pizza di qualità, selezionando la più adatta da affiancare ad ogni drink, con la consulenza di Roberta Esposito, la prima donna che la Guida del Gambero Rosso ha nominato pizzaiola emergente e alla quale ha assegnato tre spicchi. La location è un ambiente originale dove rimanere incantati dalla preparazione dei cocktail, in una cornice affascinante come quella di Castel dell’Ovo a fare da maestoso sfondo. Il ritmo dello shaker, il tintinnio del ghiaccio e la musica del mare completano poi la serata perfetta: Elements crea un affascinante connubio fra scienza e sensazioni, facendo nascere emozioni frutto della formula della felicità: Elements=mixologychemistry².