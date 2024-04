Al via la seconda edizione di NET - Festival d'arte e teatro

Da venerdì 19 a domenica 21 aprile parte la seconda edizione di NET - Festival d'arte e teatro, progetto nato nel 2023 allo Scugnizzo Liberato e promosso dall'associazione Kalamos, in collaborazione con Antego, NaDir Teatro Popolare e, ovviamente, Scugnizzo Liberato.

Net sta per "rete", quella degli artisti emergenti del territorio campano (e non solo) che Kalamos ha sentito l'esigenza di mettere in connessione, “un'ammesca francesca” di arti e performances: attori, ballerini, cantanti, performers si esibiranno durante le tre giornate, 19-20-21 aprile, nella cornice unica dell' ex carcere Filangieri, oggi Scugnizzo Liberato, laboratorio di mutuo soccorso.

Il progetto Net- Nuove Esistenze Teatrali Festival nasce dall’idea che Kalamos promuove dalla sua fondazione: FARE RETE.

Conoscere e condividere con le realtà teatrali affini, vicine e lontane, per stimolare l’attività creativa e artistica dei gruppi partecipanti è uno degli scopi di Kalamos, come associazione di Promozione Sociale e Culturale, nonché il primo obiettivo del progetto NET.

In particolare, quello che ci muove è l’avvicinare tra loro realtà artistiche radicate nel territorio campano, realtà che spingono per un teatro “dal basso”, autofinanziato e autogestito, insomma...libero!

Net/Nuove Esistenze Teatrali vuole offrire la possibilità a gruppi e a compagnie teatrali del sud Italia, di conoscersi attraverso il teatro, portando in scena spettacoli brevi.

Ma il festival è dedicato all’arte a 360°: nelle tre giornate lo spazio dello Scugnizzo Liberato ospiterà mostre (a cura dell’associazione Antego) d’arte figurativa di artisti emergenti, spaziando dalla grafica alla scultura e alla fotografia. E negli spazi esterni dello Scugnizzo Liberato, artisti di strada, performers, attori, musicisti intratterranno avventori e spettatori in performances uniche.

Kalamos aps

Siamo una fucina di idee e progetti, una realtà autofinanziata e organizzata attraverso la valorizzazione delle capacità e dei talenti di ognuno dei partecipanti. Kalamos é un gruppo aperto di persone che hanno in comune una passione e un'urgenza: riscoprire il valore sociale, aggregante e terapeutico del teatro e dell'arte.

Portiamo avanti laboratori teatrali aperti a chiunque abbia voglia di conoscersi e "sperimentarsi". Pensiamo che il teatro possa essere CURA in tutti i sensi, proviamo a farci portavoce delle problematiche e dei bisogni più sentiti ed urgenti, attraverso la messa in scena e la promozione di spettacoli, scritti inediti, progetti artistici che stimolino l'interazione e la partecipazione sociale.

Contatti / Link

Instagram: @apskalamos | https://www.instagram.com/aps.kalamos

Facebook: @apskalamos | https://www.facebook.com/apsKalamos

Mail: cuoridimaschera@gmail.com



Programmazione teatrale :



Venerdì 19 aprile ore 20:30

Trittiko - Dante/Bukowski/Cechov

Opera studio del Laboratorio Zero81 diretto da

Margherita Romeo

Regia: Margherita Romeo

Interpreti: Enza De Franco, Stefano Mangione,

Alessandro Ciccio E Basta, Jo Jo Ciampi,

Domenico Montanaro

Durata: 30 min.



Venerdì 19 aprile ore 22:00

CAGE 47 - Primo movimento del progetto

HUMAN ZOO-M

MOSTRA VIRTUALE DI UMANI IN

CATTIVITÀ

Compagnia: Teatro Nudo

Testo e regia: Francesca Esposito

aiuto regia: Taras Nakonechnyi

Interpreti: Taras Nakonechnyi - Adriana

D’Agostino

Durata: 25 min.

PRESENTAZIONE: "Human zoo-m" è uno zoo

che ospita la più grande mostra virtuale di umani in

cattività. In questa residenza digitale, i personaggi

vivono e si interrogano sulla loro posizione nel mondo

digitale e sulla loro realtà di carne, di corpo, di cuore

mentre producono contenuti visivi per lo Zoo-m, il social

network di cui fanno parte



Sabato 20 Aprile ore 20:30

La Balena o la Santa del Niente.

DRAMMATURGIA e REGIA: Vincenzo

Castellone

CAST: Daniele Arfè, Vincenzo Castellone,

Raffaele Cissone, Gabriella Giocondo e

Alessandra de Concilio (Solo voce)

MUSICHE: Giacomo Paone

DURATA: 30 minuti



Sabato 20 Aprile ore 22:00

DISGRAZIATA

G273 Produzioni

Monologo liberamente tratto da una storia vera

Testo e Regia: Giada di Fonzo

Interpreti: Alessandra Pizzullo

Durata dello spettacolo : 45' Atto unico

Presentazione: Palazzo Galletti è sotto sfratto e

Grazia, una vecchia prostituta, sta chiudendo gli ultimi

scatoloni. Una serie di ricordi aprono uno scorcio

temporale e diventano l'occasione per la protagonista di

rivivere alcune delle vicende più significative della sua

vita. Ad accogliere le sue parole è una statuetta di Santa

Rosalia, un cimelio che Grazia custodisce gelosamente



Domenica 21 Aprile ore 19:00

Discorso all’Accademia di Svezia

Testo e Regia: Benito Martino

Interpreti: Benito Martino

Durata: 26 minuti



Domenica 21 Aprile ore 20:30

La legge non ammette Serafini

Compagnia: T.S.O. (Teatro Sotto

Osservazione)

Testo: Salvatore Testa

Regia: Salvatore Testa e Giulia Piscitelli.

Interpreti: Giulia Piscitelli, Salvatore Testa,

Pasquale Aprile e Marica Nicolai.

Durata: 30 minuti circa