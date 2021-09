Nel ventre di Napoli: la piccola Amal arriva alla Sanità

Giovedì 9 settembre ore 15.00 la piccola Amal, una marionetta di tre metri e mezzo, che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni, il cui nome in arabo significa Speranza, arriva in piazza Sanità, dove sarà presentato l’evento gratuito Nel ventre di Napoli, a cura del Nuovo Teatro Sanità e della Fondazione Campania dei Festival, in collaborazione con C.A.S.A., Fondazione San Gennaro, Rete educativa Rione Sanità, TrasFORMAzioneANIMATA, La Murga, Nakupenda Sartoria Sociale. L’evento rientra nel progetto The Walk_Il Cammino, il più grande festival itinerante internazionale dedicato ai diritti dei bambini rifugiati, prodotto dal regista tre volte candidato al premio Oscar Stephen Daldry, da Tracey Seaward, produttrice di The Constant Gardener e The Two Popes di Meirelles e War Horse di Spielberg, dal pluripremiato regista teatrale e drammaturgo David Lan e da Good Chance, in associazione con la Handspring Puppet Company, con la direzione artistica di Amir Nizar Zuabi.

Il viaggio di Amal, è iniziato il 27 luglio dal confine tra Siria e Turchia e avrà come ultima tappa il Regno Unito. Dal 7 al 19 settembre la marionetta sarà accolta in Italia da grandi eventi culturali, spettacoli pubblici ed eventi di comunità in 13 città e piccoli centri. Produttori italiani del progetto sono Roberto Roberto e Ludovica Tinghi.

La tappa nel quartiere Sanità partirà da Palazzo dello Spagnuolo, con una parata di un gruppo di otto artisti di strada del Teatro Potlach e dalla Banda Basaglia – realizzata con il sostegno della Fondazione Campania dei Festival –, che accompagneranno Amal in piazza Sanità. Ad accoglierla, sarà l’intervento artistico del Nuovo Teatro Sanità, che vedrà Chiarastella Sorrentino e Dalal Suleiman interpretare le parole del poeta siriano Faraj Bayrakdarche, tradotte in napoletano da Mario Gelardi.

Infine la piccola Amal riceverà il saluto dei bambini e delle bambine della Rete Educativa del Rione Sanità, con una coreografia della compagnia TrasFORMAzioneANIMATA e le verrà consegnata una grande gonna cucita grazie all’impegno di Nakupenda, Sartoria Sociale, mentre Daniela Pistis dell'associazione Pegaso leggerà una lettera scritta per lei.

