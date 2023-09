"Nel mare di Elsa", la presentazione alla libreria Feltrinelli di Napoli

Lunedì 25 settembre alle ore 18.00, presso la libreria Feltrinelli Napoli in via Santa Caterina a Chiaia, sarà presentato il libro "Nel mare di Elsa" (Nutrimenti) della scrittrice e giornalista Gea Finelli.

Insieme all'autrice interverranno Titti Marrone e Marco Perillo.

"Nel mare di Elsa" è la storia mai raccontata del tempo procidano di Elsa Morante. Elsa non cercò Procida, e Procida non cercò Elsa. Semplicemente si riconobbero all'istante. Un'emozione di qualche secondo, destinata a durare in eterno.

"Un libro straordinario sul legame viscerale della grande scrittrice con l'isola ‘favolosa'". Paolo Mieli

“Due donne. Un'isola, i sentimenti, forse l'amore; sicuramente un filo fatto di scrittura, appassionata e attenta, gentile e fortissima. La scrittura, delicata e profonda, fragile e potente; forse l'amore, il battito sottile di due cuori che non si sono mai incontrati ma che hanno lo stesso battito. Due donne, le parole e il loro suono, come il mare sugli scogli. Due donne, un'isola, i sentimenti e la scrittura. Un libro che inizia e non finisce. Come la vita". Maurizio de Giovanni