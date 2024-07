Negombo, con Guy Avraham Gerber al via la stagione dei grandi eventi

Sabato 13 luglio inizia la stagione dei grandi eventi targati Negombo, il parco idrotermale che da decenni anima la notte ischitana con un intrattenimento variegato che ha reso l’isola verde meta di artisti internazionali del calibro di Tina Turner, Ray Charles, George Benson.

S’inaugura così un ciclo di appuntamenti imperdibili che vedranno esibirsi comici, come Pio e Amedeo, e numerosi cantanti, tra cui Gigi d’Alessio, Umberto Tozzi, Sfera Ebbasta. Ma a tagliare il nastro di partenza toccherà a un pilastro della musica techno, pronto a far ballare sino a notte inoltrata il popolo della notte. L’appuntamento è alle 20.30 presso l’Arena del Negombo, dove si esibirà Guy Avraham Gerber, uno dei più apprezzati dj e producer del panorama techno underground, nonché proprietario di un'etichetta discografica. Performer poliedrico e visionario, ha fatto apprezzare il suo stile ricercato in tutto il pianeta, riuscendo a unire un l’Occidente e il Medio Oriente, sua terra natìa, attraverso un ponte musicale che lo ha reso autore di successi intramontabili come"sandwich" e "Rainchecks a Montreal”. Vanta, inoltre, numerose collaborazioni internazionali con cantanti e dj di fama mondiale, da Sven Väth a Puff Daddy. Al suo fianco in consolle ci saranno anche i dj e producer partenopei Chris Bowl, Marco Tropeano e Manuel Guida.