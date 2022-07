Negombo, Janson inaugura la stagione musicale ad Ischia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/07/2022 al 31/08/2022 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Nella splendida cornice del Negombo domenica 3 luglio parte ufficialmente la stagione musicale targata ‘Sensorama’: tutte le domeniche di luglio e agosto, infatti, faranno tappa nel parco idrotermale di Lacco Ameno alcuni tra i migliori dj nazionali e internazionali, pronti ad intrattenere i numerosi ospiti. Ad aprire la serie di eventi saranno i DJ Enzo Cipolletta e Deep Futuristic, capitanati dalla guest star internazionale Gerd Janson. Cresciuto appena fuori Francoforte, quest’ultimo artista è tra i più rispettati al mondo: la sua produzione artistica lo ha portato a suonare nei maggiori club del pianeta, dall’Australia al Brasile, dall’Israele al Giappone. Nominato de:bug n. 2 DJ dell'anno, è in cima alla Top 100 DJ List di Resident Advisor e n. 8 in Groove Magazine.

Riconoscimenti importantissimi che hanno portato la sua etichetta, Running Back, ad essere un marchio di fabbrica per numerosi artisti nel corso degli anni. Dalle 20.00 in poi, i DJ saliranno in consolle, pronti ad inaugurare una rinnovata stagione musicale.