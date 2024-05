Musica e Scienza: Neapolitan Gipsy Jazz e Osservazioni con i Telescopi all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Un Viaggio tra la Musica e la Scienza: Il Neapolitan Gipsy Jazz e Osservazioni con i Telescopi

Fine concerto omaggi a Pino Daniele



L’appuntamento è per venerdì 17 maggio alle ore 21.00 con Quartieri Jazz new quartet in concerto presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Salita Moiariello, 16 Napoli). Evento realizzato in collaborazione con la sezione napoletana dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per una serata all’insegna della valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale della città. Un gemellaggio, quello coi centri di cultura, che la band partenopea promuove con costanza e tenacia da oltre tre lustri, approdando così all’ennesima eccellenza Napoletana.



LA LOCATION

L'Osservatorio Astronomico di Capodimonte è la più grande struttura scientifica dell'Istituto Nazionale di AstroFisica, il principale ente italiano per la ricerca astronomica e astrofisica da terra e dallo spazio, presente nel meridione d'Italia.

Si erge sulla collina di Miradois, un'altura vicina alla reggia di Capodimonte in una posizione invidiabile a circa 150m sul livello del mare, dominando lo splendido panorama della città e del golfo di Napoli.

L’istituzione dell'Osservatorio porta la data del 29 gennaio 1807 e la firma di Giuseppe Bonaparte. L’Osservatorio Astronomico di Napoli, collocato nell’antico monastero di san Gaudioso a Caponapoli, rappresenta la più antica istituzione scientifica napoletana. Nel 1812 per volontà di Gioacchino Murat e dell'astronomo Federigo Zuccari fu posta la prima pietra del nuovo edificio di Capodimonte progettato nelle eleganti forme neoclassiche da Stefano Gasse. I lavori di fabbrica si conclusero nel 1819 e la sera del 17 dicembre fu effettuata la prima osservazione astronomica.

Impegnati nelle varie attività di ricerca, oggi lavorano in Osservatorio oltre 50 persone tra ricercatori, studenti e personale a contratto; inoltre circa 40 unità del personale tecnico e dell'amministrazione, contribuiscono al funzionamento dell'istituto e alla promozione della conoscenza dell'astronomia nella scuola e nella società e alla valorizzazione del suo cospicuo patrimonio storico-culturale.



IL CONCERTO – Di scena nell’Auditorium “Ernesto Capocci” ci sarà il sound della “Quartieri Jazz new quartet” capitanati dal chitarrista manouche dei quartieri spagnoli Mario Romano, con Alessandro De Carolis ai flauti, Alberto Santaniello alla chitarra ritmica e Dario Franco al basso. La nuova formazione presenterà al pubblico un viaggio musicale attraverso i loro tre album: il primo uscito nel gennaio 2013 “E Strade ca portano a Mare”, titolo estrapolato da un brano di Pino Daniele maestro e ispiratore del progetto ed a cui sarà dedicata la parte finale del concerto; il secondo “Le 4 giornate di Napoli” (settembre 2016) ispirato alla rivolta partenopea del ’43, per arrivare all’ultimo lavoro “La Città Parallela” (marzo 2023) che racconta in musica le mille sfaccettature e contraddizioni di Napoli.

Un lungo percorso musicale iniziato nel lontano 1997, originale e sperimentale all'insegna della consapevolezza e della rivalutazione dell'identità partenopea, attraverso la fusione tra la napoletanità dei vicoli in cui vive l’artista, e il jazz manouche dei caposcuola come Reinhardt e Rosenberg, proseguendo così sulla strada del genere coniato…Il NEAPOLITAN GIPSY JAZZ.



Dove parcheggiare:

I visitatori potranno parcheggiare comodamente la propria auto usufruendo di un parcheggio gratuito all’interno della struttura.



LA FORMULA – La serata prevede l’apertura del sito alle ore 21.00 con le osservazioni ai telescopi guidati dagli astronomi di Capodimonte in collaborazione con Unione Astrofili Napoletani; a seguire il concerto dei Quartieri Jazz.



Concerto all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte: prezzi, orari e date

• Quando: Venerdì 17 maggio alle 21.00

• Dove: Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Salita Moiariello, 16 Napoli).

• Prezzo biglietto: Osservazione ai telescopi + concerto in auditorium (posto poltrona) 20 €

• Contatti e informazioni: Info e prenotazioni tel. 340.489.38.36 e/o mandare mail a quartierijazz@live.it



