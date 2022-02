Neapolitan Gipsy Jazz e omaggio a Pino Daniele a San Nicola da Tolentino

Dopo il grande successo dello scorso concerto si replica al Complesso Seicentesco di San Nicola da Tolentino (gradini San Nicola Tolentino 12, nei pressi di p.zzetta Cariati e funicolare centrale al C.so Vitt. Emanuele II – ultima corsa ore 2,00 am) sabato 19 febbraio ore 20.30 l’evento targato Quartieri Jazz e B&B Casa Tolentino.

La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.



LA LOCATION

Un panoramico convento che si trova alle pendici della collina di San Martino a ridosso dei Quartieri Spagnoli. Un’oasi di pace e tranquillità lontano dal caos cittadino, non molto conosciuto ma che nasconde non poche sorprese quali un bellissimo giardino con i suoi quattro livelli dichiarato “monumento nazionale” oltre ai panorami mozzafiato sul golfo e la collina partenopea.

Le tracce della Chiesa di San Nicola da Tolentino risalgono ai primi anni del 1600 quando venne costruita dai monaci dell’Ordine degli Agostiniani che furono poi costretti, da un’eruzione, a lasciare il loro complesso di Ercolano, e ampliarono nel 1631 questa struttura fino a farne un grande complesso monastico.

Grazie alla visita guidata si potranno scoprire le sale interne, ripercorrendo la storia del convento e la piccola quadreria allestita coi capolavori che un tempo erano nella chiesa ed anche salire sul tetto della struttura, dove avremo una privilegiata visuale della Vigna di San Martino, della Certosa e di Castel Sant’Elmo, nonché di Chiaia che si aprirà sotto i nostri piedi.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Quartieri Jazz in partnership con B&B Casa Tolentino, cooperativa di giovani calorosi e competenti, che hanno recuperato la struttura con lo scopo di valorizzare il territorio e promuovere l’aggregazione.



IL CONCERTO

Con una sonorità ricca, calda e travolgente, lasciatevi trasportare dalla musica in una delle location più suggestive del panorama partenopeo, dove il suono si amplifica ed avvolge l’ascoltatore come una candida coperta. Ad accompagnare la serata sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche, Alberto Santaniello alla chitarra classica e Ciro Imperato al basso.



FORMULA DELLA SERATA

La serata prevede uno stuzzicante aperitivo di benvenuto, visita guidata al complesso ed a seguire il concerto dei Quartieri Jazz.



Dove parcheggiare:

1. Garage Green Parking Napoli - C.so Vittorio Emanuele, 596 - Telefono: +39 081418515



VIDEO UFFICIALE: https://www.youtube.com/watch?v=GY-XvVoOqvE (Galleria Borbonica)



Concerto nel Complesso Monumentale San Nicola da Tolentino



• Quando: sabato 19 febbraio ore 20.30

• Dove: Casa Tolentino (gradini San Nicola Tolentino, 12 - Napoli - nei pressi funicolare centrale C.so V.Emanuele)

• Prezzo biglietto: aperitivo + visita guidata + concerto 20 €

• Contatti e informazioni: Info e prenotazioni tel. +39- 340.489.38.36 e/o mandare mail a quartierijazz@live.it

• Evento facebook: https://www.facebook.com/events/651012156220739

• Sito ufficiale: https://www.quartierijazz.com



Per partecipare all'evento è necessario esibire il super Green Pass all'accesso e mascherina ffp2.