Neapolis Marathon: villaggio in piazza del Plebiscito e un programma ricco di attività

Il prossimo fine settimana sarà per Napoli all’insegna dello sport e dell’ambiente grazie alla Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la cui terza edizione è in programma domenica primo ottobre con partenza alle ore 8 (saranno osservati due minuti di silenzio per ricordare Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso lo scorso 31 agosto) e arrivo in piazza del Plebiscito.

Proprio in piazza domani pomeriggio, venerdì 29 settembre, si apriranno le attività del villaggio, il cuore pulsante della competizione podistica, dove saranno allestiti gli stand e saranno ricavate le aree presso le quali gli iscritti potranno ritirare pacchi gara e pettorali in vista della maratona, della mezza maratona e della Sea Run, la non competitiva che si svolgerà su un percorso di 12 chilometri.

Numerose le iniziative previste all’interno del villaggio e nelle aree limitrofe, specie nella giornata di sabato 30 settembre, quella che precede le gare ufficiali. Sabato sono in programma anche le due passeggiate tra le bellezze della città, Fast Walk e Magic Walk.

Neapolis Marathon

Un percorso suggestivo, che tocca alcuni dei punti più belli di Napoli; piazza del Plebiscito che per tre giorni si trasforma nella “casa dei podisti” accogliendo il Villaggio maratona; due passeggiate sportive che porteranno centinaia di persone a scoprire scenari, luoghi e paesaggi unici. Ma soprattutto la forza, il colore e il calore degli atleti, più di duemila, che domenica primo ottobre partiranno tutti insieme alle 8 proprio da piazza del Plebiscito per attraversare il cuore della città libero dalle auto fino alle 14. Sono i temi principali della terza edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, uno degli eventi sulla tradizionale distanza dei 42,195 km più apprezzati in Italia, capace di coniugare – come pochi eventi sportivi internazionali sanno fare – la spettacolarità di un percorso unico al mondo ad un valore tecnico e agonistico di qualità, con alcuni dei migliori podisti italiani al via e decine di atleti in gara provenienti da tutto il mondo.

IL DISPOSITIVO DI TRAFFICO

Intanto dal Comune (area infrastrutture stradali e tecnologiche-servizio strade, viabilità e traffico) è arrivata l’ordinanza che istituisce i dispositivi di traffico per la giornata di domenica nelle zone interessate al passaggio degli atleti. Tra l’altro, il primo ottobre è istituito dalle ore 7.30 fino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, delle forze dell’ordine e degli organizzatori, nelle seguenti strade: piazza del Plebiscito, nelle carreggiate antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter (palazzo Salerno), via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Caracciolo, viale Dohrn, piazza della Repubblica, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Gramsci, largo Sermoneta, via Acton, via Cristoforo Colombo, via Vespucci, rotonda Duca degli Abruzzi, rotonda Sant’Erasmo, via ponte della Maddalena, via Volta, rotonda Volta, via Volta, via Marina, via De Gasperi, via Depretis, piazza Bovio, corso Umberto, piazza Municipio, via V. Emanuele, via San Carlo, piazza Trieste e Trento; via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso e delle Forze dell'Ordine che potranno circolare a senso unico alternato.

Istituito il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri; divieto di sosta con rimozione forzata su via Cesario Console, viale Gramsci e viale Dhorn.