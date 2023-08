Concorso fotografico 'Scatta il Miglio d'Oro!': partecipa al contest e vinci una reflex!

Un contest fotografico come opportunità per scoprire le bellezze paesaggistiche, monumentali e architettoniche di aree geografiche di grande interesse e ricche di fascino e cultura.

Al via il concorso gratuito “Scatta il Miglio d’Oro” lanciato dal Centro Commerciale Neapolis con l’obiettivo di promuovere il senso di appartenenza territoriale e valorizzare il paesaggio che circonda quel tratto di strada un tempo conosciuto come la Via Regia delle Calabrie, percorso da storiche ville del ’700 immerse nella natura, tra il mare e il Vesuvio. Al termine della gara verranno annunciati 4 vincitori che riceveranno in premio una reflex Canon EOS 4000D.

Come partecipare al Contest "Scatta il Miglio d'Oro!"

Il contest è gratuito e per partecipare è opportuno seguire pochi ma semplici passaggi. Innanzitutto i partecipanti devono scattare una foto che racconti il Miglio d’Oro, quindi legata all’area tra il quartiere di San Giovanni a Teduccio e quello di Torre del Greco. Possono essere immortalati monumenti, panorami, angoli suggestivi o bellezze naturali ricordando però che lo scatto deve essere orizzontale e con risoluzione minima di 12 megapixel. Lo step successivo è il caricamento della foto sul sito www.scattailterritoriodelmigliodoro.it (è possibile caricare un massimo di 2 foto). Se lo desiderano, i partecipanti possono anche condividere lo scatto sui propri profili social inserendo nei commenti l’hashtag #ScattailMigliodOro. L’ultimo giorno utile per partecipare sarà domenica 1° ottobre.

Esposizione in Galleria e premiazione

Le foto più belle verranno esposte nella Galleria del Centro Commerciale Neapolis dal 10 al 31 ottobre. Un team di esperti selezionerà i 4 migliori scatti per decretare i vincitori del contest che nel giorno di domenica 29 ottobre, nell’area eventi Piazzetta Vesuvio al primo piano, riceveranno i loro premi. Il regolamento completo del contest fotografico è consultabile sul sito del Centro Commerciale Neapolis.

Non resta che approfittare dell’occasione per fare una bella passeggiata lungo il Miglio d’Oro, catturare momenti unici attraverso degli scatti e… provare a vincere!