Neapolis 2020: presentazione del catalogo al Chiostro di San Domenico Maggiore

Sarà il Chiostro di San Domenico Maggiore a ospitare la presentazione del catalogo di Napoli Expò Art Polis 2020, quest’anno in una speciale edizione virtuale, con 30 artisti e più di 100 opere esposte in una ricostruzione fedele delle sale del secondo piano del Pan/Palazzo delle Arti di Napoli.

L’appuntamento per la presentazione e la consegna del catalogo agli artisti partecipanti è previsto per lunedì 3 agosto dalle 18.30 alle 21.30. Per questa VI edizione i testi critici di Gianpasquale Greco sono stati tradotti in inglese e francese da Claudia Cuomo per estendere la fruibilità del percorso espositivo a tutti gli appassionati d’arte contemporanea.



Alla presentazione del catalogo, Daniela Wollmann sarà affiancata da Francesco Paolantoni, anch’egli tra gli artisti in mostra, e da una rappresentanza dei SOB - Song‘enapule Original Band; mentre il sindaco Luigi De Magistris e l’assessore alla cultura Eleonora De Majo consegneranno i cataloghi agli artisti.

La presentazione del catalogo avrà luogo in uno spazio aperto e nel rispetto di tutte le misure anti-covid.

N.E.A.POLIS, la rassegna d’arte ideata e curata da Daniela Wollmann con ARCstudio, da sei anni mostra alla città una viva sintesi delle menti creative made in Naples. Il tema di quest’anno è La Fenice: Turbamento, Cambiamento, Rinascita.

Anche per il 2020 il percorso espositivo sarà affiancato, in autunno, dal calendario degli eventi del Salotto “Napoli con...”, voluto a suo tempo, da Luigi Necco e dalla curatrice. Tra gli ospiti, Maurizio de Giovanni, Rosalia Porcaro, Francesco Paolantoni, i Sisma, Monica Sarnelli, Vincenzo Salemme, Antonella Cioli, Slobodanka Ciric.

Gli artisti in mostra: Dario Assisi con Riccardo Maria Cipolla, Ciro Balzano, Marco Barone, Riccardo Bochicchio, Gaetano D’Anna, Francesco De Angelis, Frank Dedo, Lorenzo Di Marino, Gennaro Esca, Erasmo Falanga, Claudia Fiorentino, Cica Hay, Ida La Rana, Maria Leone, Mila Maraniello, Giordano Martone, Riccardo Matlakas, Manuela Mazzi, Fabiana Minieri, Doriana Napoli, Simona Occhiuzzi, Francesco Paolantoni, Salvatore Principe, Luana Robazza, Vincenzo Russiello, Alessandro Sodano, Barbara Spatuzzi, Sandra Statunato, Maria Rosaria Verrone, Antonio Vitale.



Per confermare la presenza all’evento: danielawolmann08@gmail.com - cell. +39 335 8789202