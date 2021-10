20 Novembre 2021

NAWPA PACHA-CAMMINA CON GLI ANTENATI-NAPOLI

Orario: ore 10 inizio lavori

ore 18 fine lavori

“Siamo la nostra stessa Medicina” dicono le Anziane Maya

Il corpo è sacro, è fonte di sacralità.

Ogni donna porta con sé nodi da sciogliere e doni unici e speciali. Proprio nelle prove della vita come in un rito di passaggio siamo chiamate a riconoscere le nostre ferite e le nostre risorse più profonde che possono trasformarsi nella nostra stessa cura.

La nostra stessa medicina.

Ogni donna porta nel suo Sacro Utero la storia ancestrale del femminile fino alla settima linea di sangue, in se’ mette radici profonde nelle ferite, nei tradimenti, negli abusi, nelle limitazioni che hanno lasciato i segni da utero a utero, da anima a anima, da un cuore all'altro le radici di questo albero tinto di rosso affondano nella Madre Terra che con amore le contiene e le custodisce finché una donna ascolti la chiamata delle antenate e decida di tagliare i ponti con la ripetizione di schemi che legano al passato luci e ombre di tutte le donne dell'albero genealogico che per tempo, fatica, fedeltà ancestrale o chissà cosa, hanno lasciato incompiuto.

Riconnettersi con le Antenate significa fondersi con i propri poteri più profondi, radicati, significa aiutare la propria anima e l’anima della collettività a ricordare lo scopo per cui è ritornata su questa terra.

In questo cammino che porta la donna a conoscersi in profondità, a ritrovarsi e a riconoscere la propria potenza non siamo sole, oltre a potersi specchiare e ritrovare insieme alle altre donne che camminano con noi, siamo sostenute dalla saggezza ancestrale e dallo spirito delle antenate che hanno mantenuto vivo per millenni il seme della donna istintuale e saggia, la donna che sa ascoltare e dare fiducia al sentire, la donna che agisce seguendo il proprio cuore, la donna che cammina la linea rossa del Sangue Sacro.

Esploriamo la Sacra caverna, la dove le nostre Antenate andavano alla ricerca visioni con l’aiuto del tamburo che suona al ritmo del battito del Cuore per accedere al mondo degli Spiriti, osservare cosa si cela dentro all’ombra, dove risiede il nostro potere personale.

Entrare nella caverna è il ritorno nel grembo della Madre Terra.

Passare attraverso la caverna della Madre rappresenta un cambiamento di stato, luogo del sacro connubio fra il cielo e la terra, le nozze sacre del re e la regina. Rappresenta una rinascita.

Le grotte sono spesso associate all’acqua e l’acqua è simbolicamente una fonte di energia spirituale, quindi simbolicamente una grotta con un sistema fluviale o una sorgente che sgorga all’interno è una potente fonte di energia interna.

Entrando nella caverna accetteremo la nostra energia, il nostro potere personale e i nostri doni, prendendo il proprio posto sulla Terra e dando valore alla propria unicità.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Munira - operatrice olistica

Filippo Aquila del Sole

Art Orient t. 3387981020

Contributo 120€

COSA PORTARE:

tappetino yoga, coperta, benda, carta penna, ciotola che contenga acqua, una candela con contenitore nera e una bianca, un contenitore che possa accogliere acqua calda, una coperta, un asciugamano.

PER IL DESPACHO ALLA PACHAMAMA:

un tessuto bianco (se possibile di cotone) cm 30x30, fiori, rosmarino, timo, alloro, semi, riso, foglie, pigne, .....

ABBIGLIAMENTO: indossare qualcosa di colore ROSSO, se possibile una gonna lunga.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...