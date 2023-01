Nauticsud 2023: la 49esima edizione del salone internazionale della nautica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dall'11 al 19 febbraio 2023, alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Nauticsud.

Per il salone internazionale della nautica, organizzato Afina srl, quella di quest'anno sarà l'edizione numero 49. Un traguardo importante per la fiera dedicata ad imbarcazioni, componentistica, motoristica, accessori abbigliamento ed arredamento nautico, servizi per la nautica.